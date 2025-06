¿Por qué no se actúa igual en la búsqueda de todos los casos?

Familiares de desaparecidos exigen justicia frente a el CCB

Durango, Dgo. – Con profunda indignación y entre lágrimas, familiares de Saúl Carrillo Lara, desaparecido el pasado 9 de junio de 2025, y de César Veloz Estrada, ausente desde el 3 de junio de 2024, se manifestaron este lunes a las afueras del Centro Cultural Bicentenario oficina del gobernador del estado, exigiendo a las autoridades una respuesta clara y pronta sobre el paradero de sus seres queridos.

Con pancartas y fotografías en mano, los manifestantes hicieron un llamado urgente a las autoridades estatales para que sus casos reciban la misma atención y compromiso que el caso de Marco Adriel Delgado, el joven de 21 años que fue localizado días después de ser sustraído de su hogar el pasado 1 de junio, en plena jornada electoral y frente a sus familiares.

“Nos alegramos por la familia de Marco, pero no podemos evitar preguntarnos: ¿por qué no se actúa igual en nuestros casos? ¿Nuestros hijos no importan?”, expresó una de las madres presentes, visiblemente afectada.

“Queremos a nuestros hijos de regreso, no los queremos en el olvido”, señalaron.

Los familiares afirmaron que no descansarán hasta obtener respuestas y justicia, y anunciaron que continuarán con manifestaciones pacíficas hasta que se actúe con la misma urgencia que en otros casos recientes.