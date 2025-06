Cayó por accidente a la zona profunda de una represa y nadie lo pudo ayudar

Lerdo, Dgo.

Un hombre de 41 años de edad murió en el municipio de Lerdo al caer por accidente a una represa; familiares que habían ido con él a pasear intentaron ayudarle pero no fue posible salvar su vida.

La persona fallecida es Humberto Acosta Limones de 41 años de edad, quien en vida tenía su domicilio en la colonia Brittingham del municipio de Gómez Palacio, y cuya defunción ocurrió en el ejido Sapiorís del municipio de Lerdo.

Según lo dicho a las autoridades por sus familiares, el varón caminaba por una pequeña formación rocosa, a eso de las 09:00 horas del lunes, cuando resbaló y cayó a una zona profunda.

Al ver que no podía llegar a la orilla, usaron cuerdas y una rama en un intento desesperado por sujetarlo, pero no lo lograron; poco después quedó sumergido y ya no lo encontraron.

Tras un reporte al número de emergencias, se montó un operativo para localizarlo, lo que no ocurrió sino hasta unas cuatro horas después gracias al trabajo de Buzos Castañeda y Protección Civil del municipio en el que ocurrió la tragedia.

Sus restos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se confirmó que falleció a causa de asfixia por sumersión.