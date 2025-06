Jóvenes con Síndrome de Down representan con orgullo a Durango en torneo nacional

La Selección Élite Down de Durango hizo historia en su debut nacional durante el “Élite National Down Fest” celebrado en Chihuahua del 13 al 15 de junio. Aunque los marcadores no reflejaron triunfos deportivos, el verdadero logro fue demostrar que la inclusión, el coraje y los sueños también juegan y ganan en la duela.

Seis jóvenes duranguenses —Santiago Martínez, Samuel Pereda, Ángel Hanniel Blancas, Luis Alonso Gutiérrez, Emilio Fernández y Diego Fragoso— representaron al estado con entrega total frente a equipos de alto nivel como Querétaro, Puebla y Coahuila. A pesar de no contar con todos sus integrantes por motivos personales o de salud, el equipo dejó una huella imborrable.

Bajo la dirección de los entrenadores Mariel Alvarado y José Luis Reyes, y el acompañamiento de la delegada María de la Luz Macías, estos guerreros del deporte adaptado no solo jugaron básquetbol: jugaron por la inclusión, por sus familias y por todo Durango.

Este torneo marcó el inicio de un camino que apenas comienza para la Asociación de Deporte Adaptado de Durango. Hoy, más que nunca, estos jóvenes nos recuerdan que cuando el corazón juega, siempre se gana.