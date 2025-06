+ Termina abruptamente nuestro asueto anual

+ La guerra en Medio Oriente nos ha deprimido

+ El sufrimiento de millones no tiene paralelo

+ Ahora, sin razón, Irán bombardea Qatar e Irak

“Si ve usted que no soy el mismo, averigüe qué hizo mal, porque yo no cambio de la noche a la mañana…”

Anónimo

Una disculpa sincera a nuestros seguidores, que no son muchos, decirles que acortamos nuestro período vacacional para retomar lo nuestro, el ejercicio pleno de la libertad de expresión…..DEPRESIÓN.- Admitir que los acontecimientos en Medio Oriente por el conflicto entre Israel, Irán y Estados Unidos nos han “dado para abajo…”. Se trata de algo absolutamente lamentable que ojalá no pase de ahí…..DOLOR.- Es que las principales víctimas de esa lucha son los más fregados, los que no tienen ni para comer lo mínimo. Paradójico que, porque mientras unos andan hasta descalzos, los gobiernos gastando enormes millonadas para demostrar su capacidad de fuego. Sufren más los civiles que los soldados, que debían ser los que hicieran frente a la lucha, sólo que, como alguien comentó, la pelea debía ser en tierra entre soldados, y no que se trata de una nueva versión bélica en la que las órdenes y los enfrentamientos se están dando desde el escritorio, y cada vez más destrucción, más muerte y mucho más dolor. Por eso nuestra depresión y preocupación porque estamos en riesgo de sufrir por una lucha que no es nuestra. No basta con darle la razón a nadie, quien la tenga, que valore el riesgo en que están poniendo al mundo y el daño irreversible a que lo están sometiendo. Nunca como ahora se está exponiendo la paz y tranquilidad del orbe, y debían entenderlo e impedirlo los actores principales…..LÁSTIMA.- Hemos visto una serie de videos en los que pequeñitos de cuatro o cinco años, llorando de forma desconsolada, exigen a los gobiernos que pongan fin a la lucha, que no se haga un solo disparo más, aunque hoy, hace unos minutos Irán lanzó misiles a bases militares norteamericanas en Irak y Qatar, éste uno de los siete emiratos árabes que no hacía sino mediar entre las partes en el conflicto, también uno de los más poderosos de la región por su enorme riqueza petrolera que, lo menos que buscaban es inmiscuirse en esa lucha, que tampoco es de ellos, de modo que los Emiratos, sin querer, ya están metidos también en la sórdida lucha empezada por Hamás en octubre pasado, cuando rafaguearon a los asistentes a un concierto musical dejando cientos de muertos y miles de heridos. No estamos tomando partido, de ninguna manera nos interesa hacerlo, lo único que nos interesa es narrar el principio, aunque también nos gustaría narrar el final que Dios o Alá incidan para la conclusión de ese nuevo frente de batalla que, mucho más nos preocupa, aunque tampoco tengamos vela en ese entierro, pero que por igual pudiésemos ser llevados a ese baile tan disparejo…..CAOS.- Sí, muy cierto, la batalla está al otro lado del mundo, pero…contra lo que muchos suponen, los efectos no llegarían a México por los misiles o bombas, sino de manera incial por los precios en todo lo habido y por haber, particularmente en alimentos provenientes de otras latitudes del mundo. Por eso estamos preocupados, más que las nimiedades que vivimos en Durango…..RAZONES.- Regresamos a la brega, contra los pronósticos de alguien, a seguir haciendo el periodismo libre que solamente en Contacto Hoyencontrarán y por lo que cada vez nos impulsan más lectores alrededor del mundo. La pasada elección, para referirnos a lo más cercano, nos dejó más de cincuenta mil seguidores, y eso nos obliga a redoblar esfuerzos seguir entregando más y más clara infomación sobre los acontecimientos que ocurren en nuestro estado, algo que solamente leerán en uno que otro medio de comunicación locales, y que seguirá brillando mientras otros seguirán intentando demeritarla. Por suerte, todavía queda Contacto Hoy para mucho tiempo, si es que Dios nos lo permite.

Saludos