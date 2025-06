+ Sorpresivo cese de hostilidades en Medio Oriente

+ Donald Trump anoche dio la exclusiva pacifista

+ Ya habían llegado muy lejos Irán e Israel

+ Otra marcha por desaparecidos en Durango

+ Y sí, dicen, son casos mucho muy aislados

“Sé el lobo al que temen, no el burro al que montan…”

El abuelo

Dios, Mahoma o Alá, el que haya sido, pero qué bueno que algo hizo para de menos frenar los bombardeos en Medio Oriente que, como dijimos ayer, el conflicto estaba perjudicando más a los civiles que a los soldados. Ya habían llegado muy lejos…..ALTO.- Anoche, tiempo de América, Donald Trump anunció que había un acuerdo entre Irán e Israel para detener la temida guerra. Israel todavía se dio tiempo como para atacar, al parecer por última vez, a Irán…..PAZ.- Lo importante es que las dos naciones hayan alcanzado ese punto de entendimiento, a pesar de que Irán negó cualquier cese a las hostilidades, aunque llevan unas quince horas sin agresiones…..RABIA.- Familiares de tres muchachos desaparecidos hicieron breve marcha del Santuario de Guadalupe al Bicentenario para exigir el regreso de Kevin Iván Ayala, César Veloz Estrada y Óscar Omar Orozco, de 20 años el primero y de 19 los otros, desaparecidos hace más de un año en esta capital y sobre los que se quejaron ante la Ficalía General en el Estado, pero en la representación social no tienen ninguna novedad. Lo gritaron al interior de la sede gubernamental: “Es el gobierno el que debe garantizar la seguridad de nuestros jóvenes ….”, dijeron. Anotar que la marcha transcurrió pacífica, sin escándalo y mucho menos jaloneos al interior del Bicentenario, aunque subrayaron que por qué hay que salir a pedir su regreso. Fueron escuchados por Jorge Vázquez, de la Secretaría de Gobierno, y por desgracia no les ofreció nada, salvo la súplica para que acudieran a la Fiscalía para entrevistarse con la titular Sonia Yadira de la Garza Fragoso. “Ella está esperando que le informemos nosotros que ya los hallamos”….. APROBADO.- Mientras tanto, las aspiraciones de expansión industrial en Durango registran a un nuevo jugador, la Canacintra, que anunció acuerdos con diversos inversionistas extranjeros para establecerse en Durango. Ojalá sea una realidad que venga a ayudar con más y mejores fuentes de trabajo, mejor pagadas, para tanto desempleado en la entidad, porque las otras industrias no terminan de llegar, aun cuando las condiciones del nearshoring están de regreso precisamente ante la variación de condiciones impuestas por el presidente Donald Trump. El mandatario norteamericano entendió su gran error en el trato a los migrantes. No pasó mucho tiempo para que se diera cuenta del gravísimo problema generado por la ausencia de trabajadores del campo y de las incalculables pérdidas que estaban generando. Igual, se esperan correcciones hacia los aranceles generales y el desprecio a diversos productos elaborados en diversas partes del mundo. En otras palabras, las condiciones están abriendo una lejana luz en el túnel respecto a las grandes armadoras de autos eléctricos y, entendidos los lamentables yerros de Trump, no sería extraño que en lo sucesivo empiecen a aterrizar tales industrias anunciadas y pausadas desde enero pasado por las decisiones arrebatadas del presidente norteamericano. La verdad sea dicha, nosotros nos conformaríamos con una gran armadora, como la de BYD, que es el más grande productor de autos eléctricos en el orbe, y que por voz de su CEO Jorge Vallejo, mantienen las expectativas para traer la gran fábrica, aunque nadie de acá lo ha visitado como para convencerle de que se establezcan en Durango. Ojalá se nos conceda, con esa marca tendríamos para hacernos todos pelotas, pero bien vale la pena, puesto que lo voluminoso de la fábrica daría trabajo a todos los que van con su CV bajo el brazo sin encontrar nada. Entender que ante la posibilidad de que venga BYD, Durango tendría que empezar a reaccionar respecto a la infraestructura y logística que hay para ofrecer a los inversionistas, aun cuando fuese una fábrica menor. Por eso no debemos soñar, o si se sueña, que no sea mucho, porque no tenemos la infraestructura caminera, tampoco hotelera, restaurantera, de salud, de escuelas y de diversión para quienes se vieran precisados a establecerse acá. Las comunicaciones serían vitales para un crecimiento industrial, por los caminos llegarían los insumos y por ahí se irían los terminados. No está fácil, pero lo primero a reconocer es que es muy poco lo que se puede ofrecer a los inversionistas externos.

