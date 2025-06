+ No es malo que el gobierno tenga nuestros datos

+ Los ha tenido siempre y ¿de qué ha valido?

+ Quizá ayude a terminar con el secuestro

+ Nuestra reacción debió ocurrir hace años

+ Par de duranguenses en el futbol nacional

“¿Vendiste tu voto? ¿Te dieron mil pesos? Te alcanzará para comer carne 3 días y huevos durante 20 días, pero después comerás pura mierda…”

Anónimo

No es tan malo que el gobierno tenga nuestros datos biométricos, porque se enteraría en el momento de dónde nos encontramos y, no tiene nada de malo, por el contrario…..APROBADO.- No menos delitos deleznables como el secuestro o el levantón se vendrían abajo en automático, porque los sistemas nos detectarían donde sea que nos encontremos…..CALMA.- El senador Ricardo Anaya critica de manera ácida que el gobierno pretenda los controles sobre la población, pero…ya nos tiene controlados, vigilados y a la mano. No precisamente protegidos, pero sí sabe dónde andamos, de modo que, no variaría mucho respecto al yugo que ya tenemos…..REACCIÓN.- La reacción del legislador panista debió ser hace mucho tiempo. No es tarde, pero…para donde hemos llegado ya no hay mucho qué cuidar, dado que el gobierno está más enterado de dónde están lo hijos que sus propios padres…..REVERSA.- La Comisión Nacional Bancaria admite que CIBanco, Intercam y Vector estarían en riesgo de desaparecer ante la persecución implacable que se ha emprendido contra su operatividad por el señalamiento del Gobierno de Estados Unidos por lavar dinero a uno de los cárteles…..DOMINÓ.- Trascendió ayer que el Gobierno de los Estados Unidos canceló las visas de todos los funcionarios bancarios, e incluso ajenos a esas instituciones que participaron en el blanqueo de capitales, que en la apariencia no podrán entrar de nuevo a la Unión Americana…..POLÍTICOS.- Y, montados en gastos, el vecino gobierno está trabajando sobre una lista extensa de políticos que tienen ligas con el CO y que han participado en el trasiego de drogas y blanqueo de dinero sucio. Aunque, sobre el caso, ya hace meses que se habla y se repite, pero no aterriza el supuesto propósito norteamericano…..DEPORTACIÓN.- Eso sí, mientras platicábamos el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) sigue echando el guante a muchos más indocumentados, con o sin antecedentes penales por actos cometidos en los Estados Unidos…..FALSO.- Sobre el rumor desatado e intensificado en redes sociales de que el gobierno norteamericano cerrará sus fronteras el 1 de julio, cada vez se habla más, que sí es cierto, que no es cierto, pero suponer que de llegar a ocurrir sería algo catastrófico tanto para inmigrantes como para los mismos ciudadanos que andan por el mundo y que son muchos millones. Además, por qué prohibirles el regreso o la salida. Ya en serio, no creemos en esa falacia. No hay constancia gubernamental para que suceda, no obstante que entre los paisanos y los latinos en general persiste la idea de que el vecino país se inmovilizará a partir del 1 de julio, y algunos hasta han acelerado su viaje para que no los sorprenda la medida…..HARTAZGO.- Estamos saturados por las decisiones arbitrarias y sospechosas de la autoridad futbolística mundial. No creemos en la pureza de los resultados, porque la FIFA maniobró descaradamente para que no asistieran unos y otros fueran enrolados en el Mundial de Clubes, pues hay los que aseguran que está organizado para que de nuevo se luzca Messi. Sobre cosas futboleras les diría que lo atractivo del balompié nacional es que en el siguiente torneo mexicano verán acción dos duranguenses en el campeonísimo Chivas: Alejandro Mayorga y Diego Campillo, y con muchas posibilidades de que ambos sean titulares.

