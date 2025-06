Se disparan precios de la canasta básica

Productos se incrementan hasta 100% de una semana a otra

Algunos productos de la canasta básica se han encarecido hasta un 100 por ciento en el último mes, con incrementos que pasan de una semana a otra de forma drástica, informó Teófilo Cháidez Ramírez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio del Sector Social.

Indicó que esta situación se ha agravado durante el mes de junio, donde, de una semana a otra, productos como vegetales y frutas, y en especial los cárnicos, han duplicado su valor, situación que concretamente se está dando en el estado de Durango, sin saber bien por qué.

“Ya se ha hablado de la inseguridad, del precio de las gasolinas, y sin embargo ahorita la situación de la seguridad está tranquila, los precios de los combustibles controlados, y aun así los servicios de transportación de mercancía hacia Durango son cada vez más caros”, detalló.

Es este motivo, el aumento en el precio de los fletes, lo que está haciendo que los precios de algunos productos de la canasta básica se vayan por las nubes; “tenemos el kilo del limón 8 pesos por arriba, aumentos de 10 pesos en el kilo de papa, cebolla, tomate y otros”, dijo.

Cháidez Ramírez aseveró que el mayor golpe lo resienten los productos cárnicos, ya que son los que más han superado su precio base, haciendo que sean inalcanzables para la población, que opta por comprar menos, cambiar de proteína o definitivamente abstenerse de adquirirlos.

“Llegan a las cajas y están revisando la cuenta y dicen ´hasta ahí´ y lo demás ya no se lo llevan. Vemos el poder adquisitivo de la gente muy disminuido y mercancía como la carne no baja pese a que hay sobredemanda, esto porque los productores no quieren perder sus ganancias”, concluyó.