Fallece maestro de secundaria por ‘balonazo’ de alumno

Ricardo Alberto, docente de una secundaria de la ciudad de León en Guanajuato, falleció tras haber recibido un fuerte balonazo en la cabeza con un balón de basketball por parte de un alumno de dicha institución.

Fue a través de las redes sociales que su hermana Diana Zamorano dio a conocer el caso tras asegurar que el balonazo en la cabeza no fue un accidente. Denunció que cierto alumno fue quien le habría lanzado el balón a propósito y que ya lo había agredido en otras ocasiones.

“Queremos justicia para Richard, no importa si es menor de edad, no importa si es un alumno, no importa si tiene problemas sociales, no importa nada, ahora es un h0m1.cida y se escucha duro, pero eso es. Esperamos en Dios poder escuchar que la justicia se hizo para él” Público a través de su cuenta.

El joven era originario de Nayarit, llegó a la ciudad de León donde daba clases en la Telesecundaria #111 ubicada en la colonia Las Joyas.

De acuerdo a los testimonios, derivado del golpe fue trasladado a recibir atención médica de urgencia, pues su dolor era demasiado fuerte.

Con diclofenaco y un medicamento antiinflamatorio lo mandaron a casa; no obstante, esa misma noche regresó por el dolor de cabeza, para fallecer en espera de atención.