+ Insisten en saber “quién informa a Contacto”

+ Aseguran que hubo filtración del video de moda

+ Ellos mismos hicieron la transmisión en vivo

+ Van para 3 años buscando a nuestras “orejas”

+ Frentazo al “trol” que quiso negar lo del topón

“No obstante el ruidoso estruendo de los bazucazos en La Florida, volvieron a salir los cobardes de Prensa a negarlo…”

Juan Pueblo

Inconcebible que a tres años del actual gobierno sigan investigando “quién ch.ngados le informa a Contacto Hoy…” sobre los distintos incidentes violentos, como el de ayer del topón en los campos de La Florida…..TIEMPO.- La Oficina de Prensa se ha llevado la mitad de la administración pataleando por nuestra penetración y crecimiento en lo que toca a lectores, a seguidores de carne y hueso, no “troles” como usan ellos. Han buscado por todas las vías sacarnos de circulación, pero mientras más nos pegan, más seguidores nos llegan, más relevancia alcanzan nuestra web y redes, también es mayor el compromiso, pero le damos. Ayer, por decir una cosa, y que no se tome a presunción, tuvimos unos tres mil nuevos seguidores orgánicos en unas cuantas horas, que es exactamente lo contrario a lo que buscan los funcionarios…..RATICIDA.- Nuestras exclusivas de los últimos tres años son veneno puro para la Oficina de Comunicación y vieran ¿cómo lo sentimos? Ayer, durante la transmisión del encontronazo en La Florida lo expusimos tal cual, con todos sus efectos y volvieron a aparecer los “troles” a negarlo. Aunque, justo cuando entró el mensaje de uno de esos seres cobardones, un vecino lo puso en su lugar al reconocer los hechos que ocurrieron frente a su casa, ni cómo negarlo…..FALSO.- La negación de nuestra información durante los últimos tres años no ha permeado, sino todo lo contrario, se ha institucionalizado entre los duranguenses, que nos siguen alertando de las noticias que, por lo general se publican primero acá, y a las cuatro o cinco horas o días, en otros medios, pero…aclaradas y aceptadas las notas por los mismos seguidores, el intento de echar por tierra nuestra razón periodística no ha llegado muy lejos, y estamos por arrancar el cuarto año de la administración, que ellos no perciben por andar tan arriba de las nubes. Muchas veces hemos pedido a los sabios de la comunicación que volteen hacia otra parte, que nosotros ya nos instalamos en la independencia y la preferimos por sobre cualquier comodidad en la que hayamos podido vivir…..SECUELAS.- La evidente violencia de Durango no es provocada por Contacto Hoy. Nosotros solamente hacemos lo que nos permite nuestra Constitución, divulgarla y, aunque, sin quererlo echa por tierra las toneladas de mentiras publicadas con Adela Micha y otros medios, lo seguimos sintiendo mucho…..VIOLENCIA.- Se dice, tenemos los nombres, que prácticamente todos los funcionarios estatales ligados a las cosas judiciales o legales han sido amenazados por el titular de Prensa por si alguno nos está informando de lo que se enteran. Están buscando “a quién filtró” el video desafortunado de la reunión del gobernador con campesinos del norte. Quién sabe si son, o se hacen, pero cual sea la razón están quedando en el más espantoso ridículo, porque no hay nadie que haya filtrado nada de video. El mismo gobierno desde sus páginas lo hizo circular en vivo y en directo desde Villa Hidalgo. Hubo muchos que lo grabaron, otros no, pero algunos pudieron enterarse por propia boca gubernamental de las bravuconadas del mandatario. Nadie “filtró” nada, ellos mismos lo subieron a redes, por un lado, y otros lo grabaron tal cual, precisamente el que llegó a las altas esferas morenistas. Ya les dijimos, y lo repetimos, en la editada le quitaron un renglón mucho muy interesante que, de hacerse necesario se lo compartiremos un día a nuestra audiencia, para que entiendan de la clase de gobernador que tenemos. Sí, con el puro “me la pelan” se les ha ladeado el barco y bien feo, y aún se desconocen las consecuencias que puede generar en la Federación, pero desde luego que no los habrán de felicitar, dado que entre los morenistas que “me la pelan…” está nada más y nada menos que la Presidenta Claudia Sheinbaum. Durango otra vez con riesgo de desaparecer su presupuesto anual solo por una acelerada de soberbia…..CULTURA.- Sabido es ahora que personeros del gobierno estatal acudieron ayer hasta con los parientes de Chuy, el motociclista atropellado y muerto por un policía estatal, para ofrecerles algunas baratijas y que cancelaran su marcha fúnebre, pero, no contaban con la dignidad de la familia, que los mandó con cajas destempladas junto a sus ofrecimientos y dejaron que decenas o cientos de motociclistas protestaran por la suerte dolorosa de su compañero Jesús. Muchos, claro, no se conocen o se conocían entre ellos, pero por igual sufrieron lo que padecen su esposa, su madre, sus hermanos y hasta su hija…..CÁRCEL.- La detención del delegado del Bienestar, por cuestión de espacio, nos impidió aclarar que ocurrió en Oaxaca. Si usted se fue con la finta, creyendo que el detenido era Jonhatan Jardines, esa fue su confusión…

Saludos