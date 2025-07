Jovencita de 14 años murió cuando intimaba con otro adolescente

Lerdo, Dgo.

Una adolescente de 14 años de edad sufrió una crisis médica cuando, a escondidas, tenía intimidad con su novio de 16; por desgracia, la víctima no sobrevivió y ya se investigan las causas del deceso.

La fallecida fue identificada con las iniciales M. J. C. C., de 14 años de edad y domicilio en el municipio de Lerdo; al momento del incidente, estaba con el adolescente V. C. G. R., de 16 años.

El informe indica que fue en la casa del varón donde la pareja, a escondidas, realizaba actividades íntimas y, repentinamente, la jovencita dijo sentirse mal y comenzó a convulsionar.

El adolescente, asustado, llamó a su mamá, que estaba en otro domicilio del mismo poblado, y fue ella quien subió a la muchachita a un vehículo y la trasladó al Hospital General de Lerdo.

Desafortunadamente, el personal de guardia les informó que la muchachita ya no tenía signos vitales, por lo que se dio aviso a sus familiares para los procedimientos de rigor.

La investigación del caso quedó a cargo del Servicio Médico Forense, con el fin de deslindar responsabilidades.