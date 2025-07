+ Sospechosismo grande el que reina en Durango

+ Acontecimientos recientes advierten de algo peor

+ Las balaceras, desde luego, no son para presumir

“La calma siempre trae tempestades…”

Anónimo

No es por alarmar a nadie, pero los acontecimientos de las últimas horas, incluyendo los videos famosos, agrandan el sospechosismo y los temores de que algo importante va a suceder en Durango en un plazo no muy lejano….. TOMALA.- Las balaceras fortalecen esos temores que, dicho sea de paso, no nos gustaría narrar, aunque la paz y tranquilidad de Durango no la hacemos nosotros…..CALMA.- Nos gustaría que la vida siguiera su rumbo sin sobresaltos de ninguna especie, pero…repetimos, no depende de nosotros, porque si dependiera de nuestras decisiones, en 15 minutos hubiésemos resuelto (quién dijo eso)tanta dificultad en la entidad, y ni se diga en la capital…..PATADAS.- México ganó la Copa Oro al vencer a Estados Unidos por 2-1 en Houston. Hubo comentaristas como Álvaro Morales que pidieron la renuncia del director técnico Javier Aguirre, porque es “un analfabeta funcional en el balompié nacional…”. Aunque en su panel se confundieron, pues en qué mundo viven que ni el campeonato les embona…..FUTURO.- El mismo Morales aseguró que en el equipo de Estados Unidos militan varios elementos que fueron corridos de otros deportes, pero eso qué nos importa, si USA tiene su cuerpo técnico y por algo los integraron a la selección gringa, no por casualidad, aun cuando el juego de conjunto del equipo de las barras y las estrellas brilló por su ausencia, hace mucho no se le veía al conjunto norteamericano jugar tan mal…..APROBADO.- Algo de razón tiene Álvaro al criticar el título alcanzado, dado que aunque lo ganó, México no jugó a nada. Ninguna estrategia identificada, por suerte se topó con una selección gringa parchada y remendada que mostró una calidad pobre ante los mexicanos. No necesitamos saber mucho de futbol como para decir que, aunque Aguirre advirtió que “la selección ya tenía resuelto su cuadro titular…”, a la larga nunca mandó el mismo equipo a competir. Lo vimos frente a Costa Rica, Turquía y Honduras, con los once jugadores mexicanos amontonados en su propia área, a pesar de tener tanto delantero letal. O sea que, se gana por casualidad, porque en realidad no ha mejorado nada el equipo mexicano, aparte los hondureños en la eliminatoria tuvieron varias llegadas peligrosísimas que, por suerte, no cuajaron ninguna, pero México estuvo muy cerca de perder ante el equipo catracho. Anoche, el conjunto tricolor venció sin mostrar su mejor juego de conjunto, pero los yerros fueron de los norteamericanos, de otra forma los nuestros no hubiesen alcanzado la copa. No sedebe ganar como sea. Eso ya no es posible en nuestros tiempos, y menos estando tan cerca de otro Mundial…..REGRESO.- Los fans delequipo Red Bull de la Fórmula 1 siguen viendo crecer la debacle competitiva a pesar de los tres o cuatro campeonatos seguidos, lo que demuestra que Sergio “Checo” Pérez sí cumplía una misión a favor de Max Verstappen, que quedó quinto y cada vez más lejos del título de pilotos y ni se diga de constructores, porque ése lo perdieron hace un par de años. Sergio, regresa, todo olvidado…..FRACASO.- Aseguran los que vieron que el Centro de Cancerología ha cerrado sus puertas por la ausencia de medicamentos como para atender a los muchos enfermos con ese tipo de padecimientos. Nadie de manera oficial ha confirmado la especie, del cierre, pero…tampoco se ha podido negar el abandono a su suerte a tanto enfermo de las distintas edades. Ojalá sea “fake news” y que los pacientes estén recibiendo su tratamiento. Ojalá…!

Saludos