+ Unos 1,500 grandes le birlaron a Bacís

+ Está bien medido: “El Robo del Siglo”

+ Si no es que más, según estimaciones

+ La Guardia Nacional sigue sin pistas

“Cuando no se reparte bien el botín, hay motín…”

Lic. Armando del Castillo Franco

El asalto al camión del Grupo Minero Bacís dejará a los autores unos 1,500 millones de pesos, por lo bajito. No lo dice la empresa, pero lo más probable es que la carga estuviese asegurada, de modo que el daño puede ser menor…..ASEGUNES.- La Guardia Nacional está investigando desde ayer el aparatoso atraco y…por lo menos no se sabe otra cosa, poco o nada ha avanzado para dar con los ladrones, de manera que “El Robo del Siglo” estuviera a una nada de ser auténtico “jale limpio”…..RUTA.- Sabido es ahora que el concentrado de oro y plata que llevaba el camión de Grupo Bacís procedía de las minas de Otáez y al momento del hurto había recorrido casi 900 kilómetros, precisamente entre Guadalajara y Manzanillo…..CALMA.- El robo, para empezar, no fue en Durango, poco o nada repercute en el orden, paz y tranquilidad que identifica a la entidad a nivel nacional. Sí alarma a algunos, pero…nada tiene que ver con la estabilidad que ubica a la entidad como la tercera más pacífica de México…..JOLGORIO.- Es el aniversario de nuestra ciudad, ojalá y que un día nuestro festejo se parezca en algo al de la Feria de San Marcos, pues en Aguascalientes la última feria dejó la friolera de once mil millones de pesos. Acá nunca se sabe si se gana o se pierde dinero, o por lo menos nunca se informa sobre lo ganado, porque de lo otro no conviene a nadie que se sepa, obviamente…..APLAUSOS.- Nuestro reconocimiento a nuestras fuerzas del orden por el dispositivo táctico ideado por la Sedena, Secretaría de Seguridad y Guardia Nacional para combatir la extorsión y el “derecho de piso”. Extraña que ayer los titulares de las dependencias anotadas hablaron de todo, menos del “Robo del Siglo”, a pesar de que cuando ellos hicieron su rueda de prensa, ya se conocía del atraco. O así de desinformados, o así de despistados….BEODOS.- Los operativos antialcohol que se hacen de manera casi permanente tendrían éxito si se decide sacar nada más de las calles a los borrachos al volante. Sospechan los duranguenses que los dispositivos o retenes son meras herramientas recaudatorias en las que ganan todos, la autoridad, el uniformado, los gruyeros y anexas. Es decir, si realmente se trata de sacar a los alcoholizados de las calles, que no se les permita circular más en esas condiciones, pero no por eso hay que detener al manejador, multarlo y encerrarlo y por si no fuera suficiente, utilizar grúas para que los corralones se hinchen de sabadazos…..MODESTIA.- Ni cómo tirarnos a la hamaca. Nuestra columna del domingo pasado fue leída nada más y nada menos que por más de 400 mil personas, nada más en una red social. Hoy, la cosa no llega a ese extremo y apenas anda en más de 80 mil, pero con esa respuesta de nuestros lectores sigo condenado a sostenerla por mucho tiempo más. O sea, para resumirlo: Ódienme más…! Y en el fondo, nuestra presunción es para que nuestros amigos políticos, comerciantes, industriales y empresarios diversos entiendan que somos el mejor vehículo para llegar con sus productos más rápido a las distintas audiencias. Es el plus de nuestros anuncios…!

Saludos