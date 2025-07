El Taller Muro es tetracampeón

Con gol de Carlos “Cone” Sifuentes los mecánicos derrotaron por la vía de la mínima diferencia a la siempre poderosa escuadra del SERCOM Consultorías

El Taller Muro se consagró como tetracampeón dentro de las acciones de la categoría intermedia en la Liga de Futbol Veteranos Durango, pues en la gran final de este sector celebrada el pasado sábado, los mecánicos derrotaron a la siempre poderosa escuadra de SERCOM Consultorías.

La gran final de la categoría intermedia colocó en este duelo por el cetro a dos grandes de nuestro futbol, por un lado, el SERCOM Consultorías arribaba por primera vez en la división luego de haber obtenido el campeonato en la premier del futbol veteranos Durango, en tanto, el once del Taller Muro cargaba con la etiqueta de un tricampeonato que se ha construido por esa gran unión que ha consolidado la familia Muro Pérez.



Las acciones resultaron equilibradas en todo momento, con dos equipos que se lanzaron al frente con la consigna de buscar esas anotaciones que los encarrilara al título, sin embargo, ambas defensas lucieron.

No fue si no hasta el minuto 24 del segundo tiempo, que una vez más, como en la final del invierno pasado, Carlos “Cone” Sifuentes, a balón parado luego de una falta, tomó la pelota, se perfiló de derecha y colocó el balón en el ángulo para mandar la pelota al fondo y con ello, darle una vez mas el campeonato al Taller Muro, puesto que en el complemento los protagonistas ya no se hicieron daño.

Así pues, los jugadores que portaron los colores del Taller Muro, en todo momento respaldados por el respaldo y apoyo de la señora Elsa Pérez, fundadora de esta escuadra, consiguieron el tetracampeonato para este gran representativo de futbol de la ciudad de Durango.

Los jugadores que a lo largo de la temporada y hasta la obtención del tetracampeonato defendieron los colores del Taller Muro, son los siguientes: Álvaro Burciaga, Jaime Martínez, Oscar López, Saul Escobedo, Manuel García, Miguel Rivas, Osvaldo Rivas, Armando Delgado, Edgar Omar Cortina, Fernando Escamilla, Gilberto Torres, Edgar Martínez, Carlos “Cone” Sifuentes, Javier “Tripa” Torres, Oscar Muro, Marco Antonio “Tony” Muro, Adrián García, Jorge Alvarado, José Jaime González, Alejandro Muro, Leonardo Bernadac, Onésimo Villarreal y Julio Cesar Sevilla.