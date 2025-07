¿Ganado duranguense a Europa?

Sobre la posibilidad de exportar ganado hacia la comunidad europea propuesta por la Sedeco, Rogelio Soto Ochoa, presidente de la Unión Ganadera, reconoció que no es un tema sencillo, pues en su momento ya se ha traído a engordadores del viejo continente y no han quedado satisfechos con la trazabilidad que hay en México.

Luego de que el titular de la Sedeco asegurara que se buscará llevar el ganado de Durango a Europa por el cierre de la frontera con EU, el líder ganadero dijo que hace seis años se trajo a la comunidad europea y no les interesó; “si el secretario ve viable esto que lo intente, quizá en seis años ha cambiado la visión de la comunidad europea”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...