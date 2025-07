Siete Días de Grilla

Lamentable, y mucho, que la presidenta Claudia Sheinbaum lleve dos días respondiéndole al abogado de Ovidio Guzmán, Jeffrey Lichtman, sobre sus acusaciones, pero la principal, que ella actúa como vocera de los cárteles.

Nadie sabe si Jeffrey está actuando de manera personal, pero aunque no estuviera haciéndolo por sí solo, no es él quien debiera hacer tales señalamientos.

Es un simple abogado, no es ninguna autoridad en la Unión Americana como para tener que responderle. Tiró el anzuelo, lo mordió el gobierno federal, cuando ni siquiera debió responderle.

Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, también criticó al litigante. Lo tachó de oportunista, irrespetuoso y farsante que no deja de ser parte de la delincuencia.

El problena es, decía, que no esté actuando por sí solo, sino que esté siguiendo algún dictado del gobierno de Donald Trump, porque ni al caso venía mencionar al general Salvador Cienfuegos, al que acusan de ligas con los cárteles, confirmado, que fue extraditado a México y acá el gobierno lo perdonó.

Si el abogado está entregando el mensaje de Estados Unidos, malo para nuestras autoridades, porque se redujeron hasta el nivel de un postulante y por lo mismo cuestionable, y no han quedado del todo bien.

…

Y si el dicho de Lichtman es el mensaje del gobierno vecino, malo, porque es un adelanto de lo que ya confesó Ovidio Guzmán que puede enlodar de manera irreversible al ex presidente Andrés Manuel López Obrador, al Andy, a gobernadores y a funcionarios federales.

Es que Jeffrey no es nadie como para reclamar el perdón a Cienfuegos y ni siquiera se le debe responder, pero si es el enviado de la autoridad norteamericana, algo grande va a pasar acá.

La semana, no obstante la paz y tranquilidad de Durango, está saliendo cargada de rumores entre los que destacan “la presencia acá de agentes de la DEA…”, o la otra, el importante volumen de agentes de la Interpol que ya tienen varias semanas entre nosotros.

Rumores van y vienen, incluyendo casos de informes que aseguran que el personal externo está en esta o en aquella casa, pero las horas transcurren en relativamente calma.

…

No está bien informada la fiscal Sonia Yadira de la Garza sobre nuestra denuncia ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. En nuestra queja pusimos nombres y apellidos, pero la CEDH, en su papel de defensora estatal, turnó la queja ante la Fiscalía.

El cuento viene a la escena por la respuesta que dio la Fiscal a los reporteros que la interrogaron (inconfundiblemente movidos por Prensa) sobre la mortífera balacera del jueves antepasado.

Tanto ella como el secretario de Seguridad, Óscar Galván, siguiendo las mismas directrices estatales, salieron a negar el tiroteo en el que testigos aseguran que se hicieron unos 500 disparos, pero “se cree que fueron disparos al aire…”, dijo Galván, y cosa parecida la Fiscal.

Sin embargo, ella precisó que “no digo nada sobre ese medio porque me denuncian ante la CEDH. Ahí quedó confirmada la nueva modalidad de persecución estatal a Contacto Hoy: Los reporteros haciendo la misma pregunta de que si hubo la balacera como “un medio lo informó…”. Es que ese medio, el único que estuvo en el terreno de los hechos, es Contacto Hoy, pero ellos empeñados en negarlo todo.

Ya se han olvidado un poquito de los trolles, pero ahora están usando a los reporteros y medios afines para cuestionar e intentar ridiculizar nuestra tarea.

No será sencillo, pero para lograrlo tendrán que ponerle un poquito más. Tienen que meterle algo de enjundia y un mucho de imaginación, que no abunda entre los compañeros, con tal de conservar la aviaduría y la esplendidez estatal.

…

Y saben qué, ya probamos la libertad periodística y…nos gustó. Nuestros proyectos (¿) ahora están enfocados en lograr la sobrevivencia a pesar de la enfermiza búsqueda estatal de exterminio.

El problema para nuestros detractores está en que, el tiempo sigue pasando y cada día son más miles de seguidores que nos mantienen por encima de todos. Y no abundamos en datos, porque también eso les molesta, además sería como enseñar nuestras armas.

La gente no es tonta, tonto es el que piensa que la gente es tonta, y sabe que somos el único periódico con información y reacciones reales, verificables y por eso nos prefiere por encima de quien se ponga el saco.

Preferimos eso, la confianza de nuestros lectores, porque saben que acá publicamos la nota sin maquillaje o sin censura, que van los datos tal cual, como ocurrieron los hechos.

En ocasiones nos falla, somos humanos, pero por lo general lo publicamos hasta que está certificado, hasta que tenemos la seguridad de que ocurrió.

…

Sobre el ahora identificado como “El Robo del Siglo”, seguimos igual que la Guardia Nacional y la Fiscalía de Jalisco. Es un puro e inconfundible “jale limpio…”.

Las supuestas 33 toneladas de concentrado de oro y plata se “esfumaron” en unos 120 minutos, cuando mucho, y no quedó ni rastro del material rocoso.

El caso es que mucho se está rumorando del caso, pero como acá somos serios, nada más podemos decir que según el mundo del hampa, en “jale limpio no admite reclamación…”.

Y si la carga no aparece por ninguna trituradora, tampoco podemos sostener que el monto de lo robado ande por los 1,500 millones de pesos, pesos más, pesos menos, según estimaciones conservadoras de los que saben de eso.

…

Hasta el momento, las lluvias que se han presentado en esta ciudad y en algunos puntos del medio rural han tenido efecto positivo en el estado de ánimo de la gente del campo, pues se renueva la esperanza de que las cosas mejoren tanto para la agricultura como la ganadería.

En el caso de los productores del campo, el hecho de que ya se hayan registrado lluvias en los últimos días, desde junio para ser más precisos, renueva la esperanza de que se puedan tener mejores condiciones para las zonas de cultivo.

Aunque estas precipitaciones levantan el ánimo de los campesinos, todavía falta que continúen y sigan constantes en julio y septiembre y sean más generalizadas, pues hay muchas partes donde todavía no llueve como se quisiera.

Es necesario esperar a que se cumplan los pronósticos de que los próximos días seguirán generalizarse las lluvias, lo cual permitiría resolver el tema del abastecimiento de agua para la población, para el ganado y para que haya forraje disponible para los animales.

Se espera que sea un año bueno para la producción del campo, que las suficientes lluvias lo permitan, pero esto todavía no se sabe, porque el ciclo agrícola apenas inicia…

…

La final del Mundial de Clubes, el primero en ese formato y en una sola sede, Estados Unidos, se juega mañana ente el Chelsea de Inglaterra y el París Saint German.

El prometedor encuentro se escenficará en el Metlife Stadium, de New Jersey, por ahí de la 1:00 de la tarde de mañana domingo. No sabemos las razones para que sea allá, pero bien pudo ser en Los Ángeles, Miami y hasta en Chicago, donde hay más soccer.

Sin duda, los dos finalistas son los que hicieron los méritos para llegar hasta la cima, y como se trata de dos conjuntos grandes, las apuestas están encontradas.

Nosotros, sin irle un quinto, vamos al Chelsea porque trae mejores indivualidades, pero el PSG no es ninguna pera en dulce, es nada más y nada menos que Champion Ligue, y con eso queda garantizado el espectáculo. Si Dios me lo permite, no me lo pierdo.

…

No son buenos los informes que vienen de los Estados Unidos respecto al maltrato de los indocumentados. Las fuerzas federales le han cargado la mano a las ciudades santuario como Los Ángeles y Nueva York, donde están cargando con lo que encuentren.

Aquello de que el origen del movimiento es la necesidad de echar fuera a los delincuentes se está diluyendo, porque esta semana, según recuentos, han llegado elementos del ICE hasta diversas granjas de las afueras de la urbe angelina y se han llevado cientos de trabajadores.

Los daños en la agricultura y ganadería son irreversibles. Los granjeros ya hicieron todo lo que está en sus manos para que no se vayan los trabajadores, pero el gobierno se ha montado en su macho y quiere lo más alejados posible a los indocumentados, así se pierda lo que se pierda en la producción.