Acusan a Nodal de agandallarse una canción

El joven compositor Gera Demara señaló en TikTok que el cantante Christian Nodal le robó el tema “Amé”, pues no cumplió el acuerdo que habían establecido.

Según Demara, el intérprete de “Botella tras botella” le prometió grabar un dueto a cambio de la canción, pero al final solo la incluyó en su nuevo álbum y no volvió a aparecerse.

Esta canción ha cobrado notoriedad, pues incluso Ángela Aguilar se la tatuó. Hasta el momento Nodal no ha emitido respuesta.

