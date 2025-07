Acusan que Fenadu no es incluyente

Falta de infraestructura dificulta asistencia de personas con discapacidad: CCE

Francisco Rueda, coordinador de Desarrollo Económico, Fiscal, Laboral y Social del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), destacó que es necesario tener una Feria más incluyente, debido a que las condiciones actuales aún dificultan que las personas con discapacidad puedan disfrutar de este evento.

Señaló que alrededor de 130 mil personas en Durango tienen alguna discapacidad, el 7 por ciento de la población, las cuales quedan fuera de la Feria por falta de infraestructura; “esto afecta también al turismo y la economía. Sería importante promocionar la Feria como una fiesta incluyente”, dijo.

Rueda Castañeda afirmó que llevan cinco años pidiendo cambios en las instalaciones para garantizar la inclusión y éstos todavía no se dan, por lo que el CCE pide más infraestructura para personas con discapacidad en la Fenadu, incluso con la participación de la iniciativa privada para ello.

“No hablamos solo de más cajones de estacionamiento, faltan rampas, hemos señalado temas como el adoquinado, espacios donde es imposible que una silla de ruedas o alguien en muletas pueda pasar. No podemos decir que no hay intención de ser incluyente, pero no se ha llegado a la meta”, explicó.

El empresario detalló que se han ido haciendo, aunque pocas, algunas mejoras para que personas con alguna discapacidad motriz o débiles visuales puedan ser parte de los festejos, lo que demuestra que, desde un principio, las instalaciones no fueron pensadas para ser realmente incluyentes.