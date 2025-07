+ Durango tan tranquilo que no hay respuesta a buscadoras

+ Protestan por desaparecidos cientos de familias buscadoras

+ Estamos muertos en vida, pero seguiremos buscándolos

+ Amenazan a los parientes de esos muchachos

“La principal diferencia entre el ser humano y los animales, es que los animales nunca permiten que los guíe el más estúpido de la manada …”

Winston Churchill

Está tan tranquilo Durango, el tercero en el país, que por más que hacen marchas, gritan y se desgañitan más de cien familias, no hay la menor información sobre sus parientes desaparecidos desde el año pasado…..TRISTEZA.- Esta mañana un grupo, si usted lo quiere ver como “un grupúsculo” o un contingente sin respuesta social, volvió a salir a las calles de nuestra capital para exigir la reaparición de sus hijos, sobrinos, nietos, esposos, tíos, etc., etc… Los mencionaron por su nombre y les gritaron que están buscándolos y que no descansarán hasta hallarlos….AGONÍA.- Estamos muertos en vida, o casi muertos en vida, porque no se puede dormir, no se puede comer, no se puede hacer nada mientras no los encontremos y, sobre todo, mientras no sepamos qué pasó con ellos, gritaron también las afligidas mujeres respaldadas por varios hombres…..GRITOS.- Los gritos fueron dirigidos al gobernador Esteban, pidiéndole incluso responda como jefe político estatal, pero…la respuesta oficial es la misma: Más silencio, más indiferencia, a pesar de que “tenemos años buscándolos. No es posible que se hayan esfumado así como así”…..AVISO.- No obstante que las marchas incomodan al gobierno, sobre todo hoy que arranca la feria, seguiremos saliendo a la calle hasta que nos entreguen a nuestros hijos en las condiciones en que se encuentren, gritaron…..BÚSQUEDA.- El problema es que, en su mayoría, los desaparecidos de alguna forma alcanzaron a llegar a Sinaloa, pero fue en la vecina entidad donde se les perdió el rastro. Es un tema correspondiente a Sinaloa, sí, pero de acuerdo a los tratados interestatales, los investigadores duranguenses algo pueden hacer por esas sufridas familias…..ÁNIMOS.- El ánimo de los duranguenses no está para fiestas, el caso es que hoy inicia el festejo de la ciudad que en mala hora se le calificó de “Villista”, cuando ese señor es considerado por muchos como un verdadero criminal adelantado a los tiempos del sicariato…..GANANCIAS.- No obstante, le deseamos todo género de éxitos a los organizadores, y que les salga todo bien, quien quita y le ganan algo, como la Feria de Aguascalientes que anualmente se echa a la bolsa no menos de 15 mil millones de pesos. Imaginen todo lo que se podría hacer con una ganancia semejante. Tendríamos hasta para diseñar y mandar al espacio distintos satélites propios, para no andar dependiendo de terceros, por decir un solo tema, pero parece que alcanzaría hasta para levantar no uno, sino varios hospitales y escuelas, o por lo menos darles una manita de gato en esta capital y el interior del estado, aunque…son mis nervios los que están soñando….APROBADO.- Utilizamos un buen tramo de la carretera Francisco Zarco y, para nuestra sorpresa, ya ha sido ampliada, un poquito y recarpeteada por lo menos de La Granja a Santiago Papasquiaro. Ya no hay que ir haciendo “eses” para evadir las norias que se topaba uno. La reparación al camino, dicen, es producto del “Bachetón” arrancado en el país por la presidenta Claudia Sheinbaum. Más agradecimientos, pues eso significa más seguridad para todos, qué les costaba…..VERGÜENZA.- Todo iba bien en la ceremonia de graduación de la preparatoria “Felipe Carrillo Puerto”, en Chiapas, hasta que se levantó una de las graduadas y se lo gritó en su cara a los maestros, son unos abusones, acosadores y peligrosos para la población estudiantil. No hay respuestas, claro, pero…aprovechamos el viaje para preguntar si eso nada más sucede allá?….HORCA.- El periódico El Siglo de Durango es otro de los medios de comunicación sentenciados a la horca en público de la gente y a plena luz del día. También publicó el accidente de la madre y tía del gobernador. Y, lo leímos, no difundió más que la nota informativa, sin despertar sospechas ni ofender a nadie, sino todo lo contrario, pero también los están castigando, de modo que, cada día son más condenados a la extinción.

