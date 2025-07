Falla en banco de sangre del Hospital General 450 impide que puedan donar sangre para “Pancholín”

Durango, Dgo.— La solidaridad de la ciudadanía se hizo presente este lunes en el Banco de Sangre del Hospital General 450, donde más de 50 personas acudieron con la intención de donar sangre, un paciente que necesita urgentemente transfusiones.

Sin embargo, al llegar al lugar se encontraron con que no era posible realizar la donación debido a una serie de fallas en el hospital: no había energía eléctrica, el sistema informático no funcionaba y tampoco se contaba con registros actualizados para poder llevar a cabo el proceso.

La situación generó frustración y preocupación entre los donantes, quienes expresaron su disposición a regresar, pero también hicieron un llamado a las autoridades del nosocomio para que se garanticen las condiciones mínimas necesarias para salvar vidas.

Familiares del paciente agradecieron el gesto de todas las personas que acudieron y esperan que pronto se restablezca el servicio, ya que el tiempo es un factor crucial para quienes esperan una donación.