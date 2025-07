+ No sabía de las correrías de mi secretario: Adán

+ Nunca sospeché que anduviera en esos pasos

+ Aunque, la excusa no lo salvará de nada

+ Es un hombre honesto, dice AMLO de Adán

+ Tiran a portero mexicano por Keylor Navas

“La violencia que tenemos en Durango no se ha disparado, es la misma de antes, solo que antes no se informaba…”.

Juan Sin Miedo

Si yo fuera Adán Augusto López mejor me encerraba en la casa, un hotel o donde fuera mientras pasa el temporal, pero salir a decir que: “Nunca sospeché nada…”, aunque lo grite para negarlo, sigue siendo culpable…..ACTIVISMO.- El senador morenista, entonces gobernador de Tabasco, era miembro activo del enorme grupo “huachicolero” identificado como “La Barredora”, que robó miles de millones de pesos al gobierno mexicano…..MENTIRA.- Saben millones de nacionales que el entonces secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Riquelme, lideraba la pandilla denominada “La Barredora”, por la que robaron por sexenios miles de millones de gasolina de Petróleos Mexicanos, y que en sus ratos de oci, los “barredores” perseguían y extorsionaban a migrantes, actividades que igual o más que la gasolina, les dejó una enorme fortuna de la que poco a poco se está sabiendo a nivel nacional…..IGNORANCIA.- El mismo Adán Augusto tuvo por ahí una fugaz reaparición solo para decir a los medios que en realidad nunca tuvo la delicadeza de sospechar de Bermúdez, y que es ajeno a lo que arrojen las investigaciones que, por lo pronto, tienen a medio centenar tras las rejas, aunque…faltan los más importantes miembros de esa podero$a banda, y entre los señalados está precisamente Adán Augusto, hacia quien los pronósticos generalizados marcan el final de su carrera política. Es que, virtualmente lo agarraron con las manos en la masa, no puede ni podrá demostrar su inocencia, toda vez que Bermúdez Riquelme era el dedo chiquito del entonces gobernador, y no se movía una hoja si no lo permitía el entonces mandatario. Claro que sabía la clase de “fichita” que tuvo en su gobierno y, de resultar cierto, lo más probable es que también haya alcanzado una buena tajada de ese apetitoso pastel huachicolero, solo que…quién sabe si se llegue hasta donde se tiene que llegar, puesto que está de por medio Morena y eso no es cualquier cosa, aun cuando la lideresa nacional, Luisa María Alcalde, lo ha dicho en las últimas horas, que cualquier persona que haya cometido algún ilícito tendrá que ser sancionado, sea quien sea, de modo que como se trata de Adán Augusto, pues la mera verdad, tenemos nuestras dudas…..SOSPECHA.- Otro que anda medio desaparecido es el Andy, el hijo de AMLO, que hace días no se deja ver por ningún lado, a pesar de que entre los detenidos por “La Barredora” varios ya cantaron y dejaron al descubierto no menos complicidades del famoso Andrés Manuel chico. La ausencia se empezó a notar desde los preparativos para la asamblea nacional de Morena, y nadie sabe si anda de vacaciones en su gran mansión de Houston o en cualquiera otras de las que es dueño el descompuesto secretario de Organización del Movimiento de Regeneración Nacional…..SANTIFICADO.- Ayer o antier AMLO regresó de su retiro para votar a favor de Adán Augusto López. “Es un hombre honesto…”, dijo, y añadió: “Seguramente se aprovecharon de su bondad para hacer sus correrías…”. Mismas que, sin embargo, aplicando la regla, desembocan en la responsabilidad indiscutible del ex gobernador tabasqueño, de modo que, aunque se diga inocente, la ley dice otra cosa. Patético que estén removiendo hasta las piedras para dejar la honestidad por encima de cualquier duda. Y, lo comentamos, porque es un tema nacional importante, pero también porque se dice que es “el padrino” que nunca pudo tener nuestro gobernador, y que varias figuras habrían crecido bajo el manto protector del hoy vilipendiado ex secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández…..MUERTE.- Hoy diversos relatos en medios internacionales destacan la nota de la muerte de 21 niños por desnutrición en la Franja de Gaza. No sabemos quién tiene la razón en la ventajosa guerra de Israel contra Hamás, pero…alguna institución mundial debió hacer algo por esos pequeños que ningún error cometieron, excepto nacer en el lugar equivocado, y mucho menos morir de hambre. Eso no es guerra ni es nada, es no tener m.dre, en la que las organizaciones a nivel mundial no están sirviendo para maldita la cosa…..REVERSA.- La directiva de PUMAS de la UNAM había confiado en el muchacho Rodrigo Parra. Seguramente lo tuvieron en los entrenamientos mucho tiempo como para saber a quién mandaban a cuidar el arco. El problema es que Rodrigo cometió varios errores y la UNAM ya trajo a Keylor Navas, lo que deja fuera otro buen prospecto mexicano. Se dice que Parra fue el culpable de las dos derrotas de Pumas del torneo, pero…ojalá y voltearan a ver las desastrosas actuaciones de los últimos juegos de Kevin Mier defendiendo el arco de Cruz Azul. El cancerbero maquinista es colombiano, ya debía estar calentando banca, pero como es extranjero, no pasa nada, pero sigue haciendo equivocaciones verdaderamente sospechosistas…..PELIGROS.- Relatos breves hacen saber que ayer por la mañana, por un pelito y chocan dos aviones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, uno de Aeroméxico y otro de Alaska, todo por falla de los controladores, que siguen trabajando hasta 12 horas diarias y llega el momento de laborar absolutamente saturados.

Saludos