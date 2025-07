+ Se están yendo las pocas empresas de Durango

+ Teófilo Cháidez avisa que deja nuestro estado

+ El gobernador Esteban puede y debe ayudarlos

+ La industria minera estatal sigue en depresión

+ AMLO sabía todo de las trácalas en Tabasco

“Vivimos en un país raro, la clase obrera no tiene obras, la clase media no tiene medios y la clase alta no tiene altura…”

Anónimo

Antes de la llegada de las 35 grandes empresas a Durango, se están yendo las pocas que tenemos y que aunque chicas, están o estaban generando importantes fuentes de trabajo para decenas de familias. Las carnicerías del señor Teófilo Cháidez …..LASTRE.- Lo peor que le puede pasar a Durango es eso, que se cierren los pocos negocios que tenemos y que las necesidades de plazas laborales sigan a la baja. Alguien debe preocuparse por el problema y actuar en consecuencia…..AYUDA.- Sorprendió a propios y a extraños el anuncio lamentable del señor Cháidez. Nunca llegó a sospecharlo, quizá ni él, pues por momentos creyó en la paz y tranquilidad que pregonan las actuales administraciones estatal y municipal todos los días. Resulta más preocupante lo que se mueve tras las fachadas oficialistas, dado que esas fuentes de trabajo se llevarían a otras partes del país en donde se puede trabajar sin tanta presión…..TABLAS.- Y la industria minerometalúrgica, una de las principales fuentes de ingreso a nuestra economía en prácticamente todos los municipios, según el INEGI registró una “depresión importante” en el mes de mayo pasado consecuencia a la persecución de grupos armados en todas partes y no hay nadie que les eche una manita. Ignoramos si el tema incomoda al gobernador Esteban, pero hace tiempo debió hacer algo por ellos. Las malogradas mesas para la construcción de la paz no sirven para nada, la realidad supera cualquier fantasía, y todo incide en la hoja de servicios del mandatario estatal, quien como jefe político ya debió sentarse con quien sea necesario para que le ayuden a mejor gobernar y que al final el pueblo, todo, no nada más los consumidores, perciban la paz mentada que se construye todas las mañanas…..SILENCIO.- El caso del llamado “Robo del Siglo”, queramos o no, cayó en el carpetazo lamentable de los gobiernos de Jalisco y Federal, porque el tiempo pasa y no alcanzan a los conocedores hampones. El Grupo Minero Bacís, quizá convencido de que no recuperará nada de las 30 toneladas de concentrado de oro y plata (piedras con ambos metales), no ha vuelto a informar nada, aunque desde el principio advirtió que no le movería más, pues no veía ninguna protección de la autoridad…..CLARIDAD.- Adán Augusto López es la comidilla del día en México y parte del extranjero, pues su acotación de que “nunca sospeché” primero no lo libera legalmente de la responsabilidad y, segundo, sería muy tonto como para ver pasar tanto dinero por las manos de uno de sus funcionarios y “nunca sospechar nada”. El problema, dicen, es que en el ajo no nada más está el ex funcionario y senador, sino en que fue partícipe de esas jugosas utilidades mal habidas, de las que alcanzaron otros cercanos al poder. Mucho se comenta que en el hackeo de “guacamaya liks” a la Secretaría de la Defensa Nacional se extiende copia del informe que se le entregó en sus manos al ex presidente Andrés Manuel López Obrador, por una parte, y por la otra, entonces dónde quedó su afirmación tantas veces repetidas de que: “Un presidente de un país es el hombre más informado de lo que sucede en su patria…”. O sea que, sabía de “La Barredora”, pero como se dice que está metido el desaparecido Andy, resulta que nunca se enteró de nada. Prefirió guardar silencio y que sus cercanos siguieran robando pero con el cucharón y con la complacencia de los meros meros…..ÁJALE.- Los reflectores se dirigen hoy hacia la madre de Luisa María Alcalde, Bertha Luján, quien se queja amargamente del periódco La Jornada, que no dio una palabra a favor de su hija durante el encendido discurso lanzado durante la asamblea nacional morenista. El problema es que La Jornada, como la gran mayoría de los medios de comunicación (excentos del chayote, claro) pueden informar de lo que les parece, les guste o no les guste y no hay regla alguna que le obligue a los medios a tratar de una o de otra manera a tal o cual funcionario. Los medios también viven de lo que venden de publicidad, por tanto, si no le compran a La Jornada, el diario no debe ni habrá de publicar nada. Así son las cosas, allá y acullá…..FÓRMULA.- El siguiente consejo va para todos nuestros paisanos en riesgo de deportación de los Estados Unidos, y ojalá llegue a todos los indicados: Guardemos y llevemos en las bolsas una cierta cantidad de dólares para si llega el infeliz momento, por lo menos lleven para movilizarse a donde el gobierno gringo decida enviarlos. Es que, llama la atención que a un mexicano lo dejaron allá por el centro de África precisamente con la intención de que la sufra para poder salir de allá, pues por aquellos rumbos estarán más cerca de la nada que de volver a su casa. No estamos de acuerdo, de ninguna manera aceptamos la irresponsabilidad e ingratitud con que el gobierno de Donald Trump le está pagando a esos millones de migrantes que le ayudaron al país a salir adelante precisamente con su trabajo y su aportación impositiva.

