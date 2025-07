Hallan a un hombre ahogado en un canal de riego

Tlahualilo, Durango

El cuerpo sin vida de un hombre, de momento no identificado, fue localizado en un canal de riego del municipio de Tlahualilo; la víctima no ha sido identificada, pues no tenía documentos entre su indumentaria.

El hallazgo ocurrió el martes por la tarde junto a un camino de terracería que bordea la extensa red de canales de riego de la Comarca Lagunera, que además del municipio mencionado, abarca también en Durango los de Lerdo y Gómez Palacio.

En un punto medio entre los poblados La Jarita y Amapola, ambos de Mapimí, una persona vio los restos flotando y solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia, por lo que fueron enviados policías municipales.

Estos confirmaron el hallazgo y solicitaron la presencia tanto del agente del Ministerio Público como de Protección Civil para la extracción.

El cadáver fue trasladado a la Vicefiscalía de La Laguna, donde además de la necropsia de ley, se realizan los protocolos necesarios para obtener su identidad y avisar del deceso a sus deudos.