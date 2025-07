+ INEGI dice que inseguridad cala en Durango

+ Lo mismo que pasa en el puerto de Mazatlán

+ Allá cierran las playas desde las 18:00 horas

+ Y prohiben salir en horas de la noche a la calle

“Y la tranquilidad de Durango que nos tenía bien calificados…”

Juan Pueblo

Nada y a nadie sorprende la revelación del INEGI sobre la inseguridad en Durango. Los ciudadanos están cambiando sus costumbres nocturnas para no exponerse a un imprevisto. Mientras en Mazatlán ya está prohibido salir por la noche…..

CALMA.- La calma que cargó durante buen tiempo nuestro estado, igual que el vecino puerto, están pasando a mejor vida ante el registro de diversos y repetitivos incidentes aislados violentos acá y alla, pero allá de plano la autoridad turística propone que nadie salga de sus hoteles por la noche…..

TERRIBLE.- Los registros del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática sugieren que el temor se está apoderando de la sociedad que, por su propia decisión está adoptando las medidas pertinentes, como es el abstenerse a salir a cenar o por un trago…..

ALTO.- Es que en Mazatlán, aseguran quienes lo han visitado en los últimos días, en los hoteles sugieren a los visitantes no salir durante la noche si no es necesario. Incluso, por decisión estatal, las playas están cerrando los accesos a las seis de la tarde para que a partir de esa hora todo mundo se recoja a su hotel. Claro, le están dando en la torre a la industria restaurantera incluyendo la taquera, tan visitadas por foráneos en tiempo de vacaciones. Es que de esa industria viven muchas familias, y al no tener actividad por la noche, las pérdidas pronto se harán presente hasta que mejoren las perspectivas, que sin embargo, no parece pronto…..

TIROTEO.- El tiroteo de antier a un vehículo con turistas que dejó sin vida a una niña y a un adulto, no tiene ninguna justificación, y contra lo que diga la autoridad, es un elemento más en el desánimo de los duranguenses por salir a pasear en estos días vacacionales. No existe la confianza para tomar carretera, pues no se sabe a qué hora pudieran ser tiroteados como antier…..

RAZONES.- Anoche autoridades de Zacatecas informaron que a pesar de no haber avanzado mucho en las pesquisas, se dice que el occiso era un hombre con antecedentes penales en los Estados Unidos, y sugiere que esa pudo ser la razón para el tiroteo a mansalva, que tampoco es justificante. Aunque, ya habíamos quedado que con los niños no, que no debemos meternos con los pequeños que ninguna culpa tienen de las fallas de los adultos. Quién sabe si será cierto lo que están diciendo, pero…aun con antecedentes el hoy occiso, de ninguna manera era razón para tirotearlos a todos. Es entonces cuando brincan los temores de que, no falta en el camino una confusión que puede generar un abrupto e inesperado durante el viaje…..

CODIGOS.- Es que se están perdiendo los códigos mínimos en los que están pagando justos por pecadores, toda vez que si el objetivo era el adulto debieron dirigirse a él y no a la niña, que repetimos, ninguna culpa tenía de las probables fallas de los adultos…..

FIESTAS.- No tengo ganas de ir a la FENADU, no veo un atractivo que llene mis expectativas, además de que, según un primo del vecino, tuvo la infausta ocurrencia de ir al festejo y se encontró qe tuvo que pagar hasta dos veces por estacionar un auto. No nos consta, pero lo consignamos para si ocurren, que no lo vayan a usted a agarrar sin moneda fraccionaria en el bolsillo…..

FALSO.- No es acertado decir que se ha caido estrepitosamente la producción de oro en Durango. Más bien lo que ha ocurrido es que, antes de procesar el material en bruto, llega ganón y los deja con el puro aliento. Eso es absolutamente distinto.

