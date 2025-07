+ México y Colombia piden un alto a Coca Cola

+ Refrescos endulzados, un cáncer mundial

+ Acapararán los espacios publicitarios de TV

+ La FIFA puede evitarlo, pero no le interesa

+ No hay ventas, dicen comerciantes de la Feria

“El que calla no siempre otorga, a veces no tiene ganas de discutir con idiotas…”

Anónimo

Organizaciones sanitarias de México y Colombia advierten a los seres humanos que Coca Cola está preparando una embestida brutal durante y después del Mundial de Futbol que dejará millones de diabéticos e hipertensos…..ACCIÓN.- El aviso no es cualquier cosa, es que las aguas negras gaseosas se confirmarán como el peor veneno para los consumidores, a los que casi los obligarán con tanta publicidad a consumirlo. Luego, meses después, vendrán las consecuencias…. BILLETES.- Las embotelladoras de Coca Cola, por desgracia para la humanidad, son las empresas más boyantes del mundo y por tanto las que pueden acaparar los espacios publicitarios de la mayoría de los medios en el orbe…..S.O.S..- Red La Paz, de Colombia, y el Instituto Nacional de Salud Pública, de México, realizaron un simposium mundial en el que anticiparon que Coca Cola, lo mismo que McDonalds, Burguer King y otras caraceterizadas por su impulso a la comida chatarra, paradójicamente son las de mayor poder adquisitivo en el mundo y por ello las que acaparan la mayoría de los espacios publicitarios que, además de millones de personas con sobrepeso, también dejarán diabetes e hipertensión, que generalmente van asociadas a la muerte…..FUERA.- El evento denominado “Saquemos a la Industria de Bebidas Endulzadas del Deporte” se celebró en Colombia en días pasados, durante el que el anfitrión y la representación de México alertaron de lo que le espera a los seres humanos si permitimos que la televisión y el mundo sean llevados a la desgracia y a que consuman sus productos malditos…..ALERTA.- Aseguraron que la embotelladora de bebidas gaseosas de color negro está considerando una embestida multimillonaria durante el próximo Mundial de Futbol para conseguir que todo el orbe siga consumiendo su veneno y exponiendo su vida vía diabetes, hipertensión arterial y otros males mortales por necesidad. Sugirieron en el importante evento que Coca Cola está preparando lo que en términos económicos se le denomina sportwashing para comprar la mayoría de los espacios en televisión y diversos medios, a fin de reposicionar hasta el infinito a la venenosa Coca Cola y que tenga un repunte histórico en los meses venideros, para que tiempo después aparezcan los enfermos y agraven hasta su muerte…..ALIMENTOS.- Pidieron los participantes a la Federación Internacional de Futbol Asociado que cierre las puertas, tanto a las bebidas endulzadas como a la cervecera, a su promoción durante el próximo Mundial como la siguiente Olimpiada, y que la FIFA en solidaridad con sus seguidores mejor promueva la salud, la sana alimenación y que se olviden las venenosas aguas. Es que, incluso para tomar agua de sabores, el mundo tiene miles o millones de frutas para hacer aguas sabrosas, o de perdido no tan dañinas como la Coca Cola…..AUXILIO.- La dueña de Ángel Boutique, Ángel Ramos, que lleva años instalándose en la Fenadu, asegura que no solo su negocio, sino muchos otros que operan durante el festejo, están perdiendo hasta la camisa a pesar del optimismo de antes de arrancar la Feria. O sea que, habrá tenido muchos visitantes, pero cero compradores o consumidores, por lo que al final hay que preguntar quién sí está ganando? Porque otros sectores andan con sonrisas de oreja a oreja…..AYUDA.- Pide a los duranguenses en general que no los dejen morir solos, que son tan duranguenses como nosotros y que requieren de nuestro granito de arena. Asegura que otros años han tenido ventas de buen nivel, pero ahora no es así y, de continuar, lo más probable es que cierren todos y se retiren a perder menos…..VIOLENCIA.- Jaime Mijares, líder de los hoteleros locales, asegura que la violencia de otros estados ha afectado seriamente la industria sin chimeneas que es la turística, aunque…la violencia no es propia de los estados vecinos, la tenemos aquí un día sí y otro también. Hoy hubo otro ejecutado “aislado”, claro, pero si no se hace algo extraordinario, quién sabe que irá a pasar en Durango, no podemos esperar cosa buena.

Saludos