+ Pisotea libre expresión gobierno de Durango

+ Jefe de prensa, Víctor H., agrede a reportera

+ La echan de la FENADU por cubrir protesta

+ Los dolores que carga Víctor Hernández G.

+ Tenemos miedo, pero…no nos rajamos…¡

“No hay gracia ni sumición, lo que gasta el gobierno en medios es parte de nuestras libertades…”

Gabino Martínez

Luego de tres años de amenazas y castigos, el gobierno de Esteban Villegas ha ido más allá al echar de la FENADU con el uso de la policía estatal a Susana Blanco, una de nuestras reporteras…..

MIEDOS.- El triste y lamentable incidente del sábado pasado nos muestra que la administración estatal está decidida a lo que sea. Tenemos miedo de seguir haciendo nuestro trabajo, no podemos hacerlo con seguridad, pero tampoco nos detendremos…..

HECHOS.- El sábado pasado, hacia las 17.00 horas, Susana acudió a la FENADU a cubrir informativamente las incidencias de la subasta ganadera. Teníamos información de que las madres de los niños con cáncer acudirían a pedirle al gobernador su intervención para que atiendan a pacientes abandonados a su suerte a pesar de la gravedad de sus padecimientos. Es cierto, no ibamos a la subasta, casi no informamos de frivolidades, sino a transmitir la protesta de las sufridas madres. La reportera estaba trabajando en algo que está permitido por nuestra Constitución, cuando se acercó el encargado de comunicación a reclamar: “qué bajo ha caído Contacto hoy, venir a provocar en un evento tan noble como es la subasta…”, dijo el funcionario. Nuestra reportera le aclaró “no es ninguna provocación, se está dando cobertura a un hecho noticioso”. Pues no, dijo el jefe de prensa, aquí es una “zona restrigida, tienes que salir de aquí, debes abandonar…”. Acto seguido abrazó a Susana con desmedidas fuerzas (es experto en artes marciales) y rápido llegaron muchos policías estatales y la empujaron a salir del lugar, casi casi a empellones. Sobre eso hay que aclarar, por eso dije un día que el señor no sabe que no sabe. El recinto ferial es un lugar público, además de que pagó por su entrada. No podían, ni debían sacarla pero lo hicieron pisoteando uno de nuestros más sagrados derechos…..

AGRESIÓN.- Víctor nunca reparó en que se estaba transmitiendo en vivo, que medio mundo se enteró en el momento de su garrafal error, dado que el muchachito nunca debió acercarse a la reportera, mucho menos abrazarla y con la brutalidad como hizo, porque no va a decir que lo hizo por amistad. No hay ninguna amistad con ese irrepetuoso funcionario. Hoy, hemos recibido cientos de mensajes solidarios de gente del medio y seguidores. Algunos no lo han hecho y no lo harán porque les quitan el chayote. Aparte, los muchos colegios de “periodistas”, ni siquiera se han enterado de las chistosadas del funcionario, y para asegurar la beca, fingen demencia y quisieran que se los tragara la tierra, porque ahora más que nunca se confirma que no sirven para maldita la cosa porque solo están para aplaudir el desgobierno…y cuidadito que se salgan de la línea…..

HISTORIA.- Todo se remonta a la década de los ochentas, cuando el que escribe contrató a Victor Hernández Guerrero, padre del director de comunicación. Trabajamos muchos años juntos, nunca dejé de pagarle su sueldo, y parecía todo en orden, hasta un día, de 2005, aproximadamente, me comunicó que dejaría el proyecto Contacto. No tenía el recurso para indemnizarlo en el acto, como era obligado, pero le pedí que escogiera una máquina impresora que para entonces ya teníamos. Bien recuerdo escogió y se llevó una Heidelberg, que son las estrellas de las imprentas. El tema es que, no solo se fue él, sino que se llevó a todo el cuerpo de redación (por ahí andan varios de los susodichos). Siempre supuse que las cosas terminaron en conformidad y por lo mismo nunca dejé de saludarle y a veces de manera gustosa, hasta que la gente empezó a hablar, que el señor Hernández no había acabado bien su relación con el que escribe y que guardaba en sus adentros un sentimiento enfermizo de nuestra situación, pero nunca se animó a reconocerlo. Iniciado el actual gobierno fue él quien dirigió las negociaciones con Contacto hoy en las que en evidente actitud revanchista, determinó quitarnos la publicidad que teníamos desde hace años en el gobierno. Nos opusimos a las limosnas que pretendía darnos el señor Hernández Guerrero y, nunca admitimos esa posibilidad aunque seguímos creyendo en él, siempre creímos que era sincero con quien les platica, hasta que llegó la segunda campaña de Esteban. El jefe de comunicación actual se perfilaba para el cargo en el gobierno no pocas veces llegó a desmañanarnos o desvelarnos para que le publicaramos tal o cual información, o hasta para que le quitaramos tal nota que “estába pegando al candidato priista”. Le publicamos al entonces candidato todo lo que se le ofreció, sí siendo candidato del PRI, pero el sábado, ahí como no queriendo le reclamó a la reportera que “se equivocaron de candidato…”, (todavía están pensando en cómo reforzar el chanchullo que nadie les cree) disque por lo que le publicamosy que estaba dando razones para demandar al medio. Total que, en 2022 terminan las campañas “gana” Esteban y los Hernández ascienden hasta el primer ladrillo que encontraron y pasaron, ya no de ser aquellos pediches que a todas horas nos pedían tal o cual nota, sino a ser los dueños de Durango.Entonces sí nos entendíamos a pesar de la brecha generacional que alega el muchacho. El mismísimo 15 de septiembre que tomó posesión el actual gobierno, se dio nuestro primer roce. Se produjo un accidente aquí cerca, sobre el kilómetro 8 de la libre a Mazatlán, que hasta corriendo podía uno ir y venir, nuestro reportero acudió como ha acudido a miles de incidentes, y lo primero que encontró fue el helicóptero estatal esperando a dos lesionados para trasladarlos a un hospital. El incidente no daba ni para desplazar una ambulancia, pero como había que mostrar poder, el “boludo” hizo su chamba, y los funcionarios de Protección Civil y Prensa hicieron su rabieta, “pues cómo jijos de la re .hingada se enteró el reportero de Contacto…”. La cuestión es que los roces entre prensa y Contacto partieron el mismísimo día uno con la utilización innecesaria del helicóptero. Han sido tres años de caprichos y necedades del personal de prensa que nada les parece, todo es indebido, cualquier nota de detenciones o de accidentes, resultan una ofensa para la administración estatal o para el funcionario, al final ya no sabemos quién se molesta más. Es claro que la información del ejecutado diario durante una semana es “amarillismo para perjudicar al gobierno”. No les gustó, y también hicieron su show con nuestra información del accidente de la madre del gobernador. Ahí fue la primera vez que el señor funcionario salió con su “qué bajo han caído…”. Es hora que nos seguimos preguntando, porqué caímos y a dónde, si no hicimos más que informarlo, y nunca lo tergiversamos por la utilización del helicóptero. (¿Será que sigue el dolor de no tener el control de la información como lo tiene Contacto hoy primero antes que ellos?) Sobre el aparato comentamos, y ahí está escrito, que bueno que se haya usado pues así se ha usado con muchos, cientos o miles de casos de accidentes sucedidos en distintos rumbos de la entidad. O, la verdad, no sabemos porqué “caímos tan bajo”. Será que la familia del gobernador es la familia real que no se le puede mencionar en notas rojas, o como, si en el fondo estamos absolutamente seguros de que todos, absolutamente todos, hasta el mismo gobernador está expuesto a un accidente. Le ha pasado a ex gobernadores recientes y nunca “caímos tan bajo” al informarlo, porqué ahora sí. El caso es que el jefe de prensa, el sábado volvió a sacar eso de que “Qué bajo han caído…” por haber transmitido la protesta de las madres de los niños con cáncer, y “porqué quisieron boicotear un evento tan noble como el de la subasta ganadera…”. Ayer, la gente asegundó con las protestas por el accidente en Blvd. Francisco Villa . Ese es el problema que les comenté hace poco más de año, cuando dijimos que el señor director se volvió loco y al final, no sabe que no sabe, no tiene la menor idea de cómo tratar a los periodistas, qué temas debe aguantar y qué no, pero aunque no le parezca, también tiene límites y a ellos debe acogerse, antier hasta agredió a una mujer que nunca le faltó al respeto, y por lo que será llamado a cuentas…..

INFAMIA.- Y, no fue todo lo que hizo el muy ilustre Hernández Guerrero, volviendo con el papá. Cuando entendió que no podía obligar a Contacto hoy a estar bajo su yugo, empezó él mismo, a buscar a mi hijo para “negociar”, las maneras de expulsarme de la dirección. Hasta en tres ocasiones intentó convencer a mi muchacho que me cerraran las puertas y que me mandaran de paseo a donde fuera, pero ya, el chiste era sacarme de la dirección del periódico lo antes posible…..

RESUMEN.- Víctor Hernández Guerrero no pudo acabar con Contacto hoy, aun llevándose a todo el cuerpo de redacción y tampoco con el que les escribe, de ahí la abominación que se carga junto a su hijo por la desaparición de este medio y/o la anulación de este periodista, que sin embargo, como lo he mencionado, todavía tiene cuerda. Y por desgracia, han jalado con el gobernador a su concierto de equivocaciones …..

AVISO.- Sobra suponer, lo que ya hemos dicho, que si llega a sucedernos algo al que escribe, a mi familia, a mis reporteros, a mis amigos y mis bienes y negocios llegan a ser afectados, hago responsables al gobierno de Esteban Villegas Villarreal, a su jefe de prensa Víctor Hugo Hernández y a los demás miembros de la familia real de Durango.

Saludos