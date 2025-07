+ Durango, otro récord, 7 ejecutados en 7 días

+ Hoy aparecen otros dos, los tiran en Sinaloa

+ Las Mesas de Paz están quedando a deber

+ Moisés Nájera admite fallas del gobierno

+ Víctor Hugo no es el problema, lo es Víctor R.

“Nunca le muerdas la mano al que te dio de comer, porque aunque hayas llenado, te volverá a dar hambre…”

Durango alcanza otro deplorable y funesto primer lugar nacional: Siete ejecutados en siete días. Veremos si hoy se rompe ese récord macabro que, efectivamente, ha horrorizado a los duranguenses. Hoy hay otros dos, aunque los tiraron hacia el lado de Sinaloa…..TEMORES.- La muerte no descansa, ciertamente, pero se ha ensañado en Durango en las últimas semanas, hace tiempo no ocurría lo que nos está golpeando, de modo que, la mentada Mesa de Costrucción de Paz está quedando a deber…..BRÚJULA.- Los siete ejecutados, más los brutales accidentes provocados por irresponsables, las protestas por el abandono a los niños y adultos con cáncer y la interminable desaparición de jóvenes de ambos sexos, no merecen ninguna aclaración estatal o será que no saben nada. Es regla que, tras el registro de algún incidente, sale el Secretario de Seguridad, la Fiscal o cualquier funcionario tercerón a negarlo…..INCAPACIDAD.- El sábado, durante la rabieta del Jefe de Prensa, no tuvo empacho en señalar a la reportera Susana Blanco de ser la organizadora de la protesta, desdeñó el problema de forma irresponsable y trató de descargarlo en alguien que no tenía absolutamente ninguna responsabilidad en el incómodo episodio, a menos que lo demuestren. Y el problema se repitió el domingo cuando aparecieron los familiares de Manuel, chofer de Uber, y parientes de decenas de desaparecidos, que bloquearon de alguna forma los accesos a la Fenadu, también se intentó responsabilizar a los reporteros de Contacto Hoy. No fuimos nosotros los organizadores, no se confundan, lo nuestro es periodismo puro y el más profesional de Durango. Tuvimos la información antes que nadie y por eso aparecieron nuestros reporteros en los dos episodios, pero no hay que despreciar la inteligencia de las víctimas y sus familiares. El problema, volvemos, es que no saben que no saben y mucho menos admitirán que son ellos, con su incumplimiento, los creadores de los problemas y no hay quién asuma su responsabilidad. No es exagerado decirlo, pero tiene que decirse, que las dificultades han rebasado a la administración estatal, cuyos 12 magníficos están extraviados, no saben qué ni cómo hacerlo. No tienen oficio, por eso aparecen siempre a negar lo evidente y los duranguenses ya no se lo creen. Hoy, como para darnos la razón, el secretario de Salud, Moisés Nájera, ofreció una rueda de prensa en la que admite el incidente con las madres de niños con cáncer, y justifica diciendo que “faltó información…”, con cuyo dicho dejó en el más espantoso ridículo al Jefe de Prensa estatal, quien no una, sino varias veces culpó a nuestra reportera de organizar la protesta durante la subasta, la encaró intuyéndole que ella era la organizadora, además de que Nájera aceptó que el error lo cometieron ellos por no brindar la información convincente a las madres inconformes. O sea, ni entre ellos se ponen de acuerdo…..RAZONES.- En nuestra columna de ayer, espero que lo hayan captado, explicamos con palitos y manzanas en dónde se originan los desencuentros con la administración estatal. Inician allá por los ochenta, cuando contratamos a Víctor Rubén Hernández Guerrero a trabajar en nuestra entonces revista semanal Contacto, trabajo que desempeñó por muchos años y por lo que no se quedó a deberle nada al ilustre personaje (es él el que dicta las acciones de prensa estatal tras bambalinas). Repetimos, el señor un día determinó no seguir en Contacto Hoy, porque para entonces ya eramos diario, y en la apariencia se bajaba del proyecto sin ningún sentimiento, pero al llevarse a todo el cuerpo de redacción lo evidente era que pretendía acabar con el diario, al que, no solo no lo acabó, sino que lo impulsó a nadar a contracorriente hasta llegar a ser los súper líderes en todas las plataformas digitales. Creemos que el señor Hernández se topó con pared, pues no le salió la jugada, ni acabó con Contacto Hoy y tampoco con su fundador, que es el que escribe. Aunque, hace tres años, cuando arrancó la actual administración él, Víctor Rubén, determinó quitarnos el convenio que tuvimos por muchos años en el gobierno. Nunca dio ninguna explicación a su postura, pero fue más allá cuando intentó hasta en tres ocasiones convencer a mis hijos para echarme de la dirección del periódico, sugiriéndoles incluso que me enviaran lo más lejos posible en el mundo para que no estuviese en Durango bajo ninguna circunstancia. O sea, quería Víctor Rubén echarme de Durango, pero…también se le cebó. Explicado lo cual diríamos que al final, el problema no es con Víctor Hugo, sino con su padre, que en pago a lo muchos años que le di de comer a él y su familia ha intentado anularme, llegando incluso a barbaridad sin nombre de querer echarme de Durango…..ORDEN.- Un día, del que no hace mucho, recibí una llamada de un funcionario estatal para pedir: “Jorge, estoy al tanto de tus problemas con los Hernández, por lo que te pido un favor. Ábreme una tregua para mi jefe, habla lo que quieras de los Hernández, pero no me toques al gobernador Esteban. Él nada tiene qué ver en sus dificultades…”. Tomamos la tregua que como caballero se me pidió, aunque la condicionamos a si el gobernador no se mete conmigo, no voltearé a verlo, espeté. Lo reconozco como el líder político estatal con el que siempre hay que estar bien, le repetí. Sin embargo, el gobernador ha permitido que los Hernández se metan conmigo, con mi familia y mis reporteros. Aparte, a principios de año Esteban se reunió con el alcalde José Antonio Ochoa para encargarle: “Señor presidente -dicen que le dijo- hay que mandar a .hingar a su madre a Contacto Hoy. Está bien? Cuando el gobernador, como jefe político, debió intervenir y aclarar las cosas, pero prefirió escuchar solo a una de las partes y dejarse llevar por aquellos personajes tan simpáticos…..AVISO.- O sea que, al final del día, tan responsables el gobernador Esteban como su Jefe de Prensa, y el padre de éste, Víctor Rubén, de lo que pudiera pasar al que escribe, a mi medio, a mi familia, a mis bienes, a mis reporteros y a lo que pudiese afectar mis negocios.

