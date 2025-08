Siete días de Grilla

Tiempo hace que no tengo una semana tan decepcionante como la que está llegando a su fin. Nunca, un equipo de Estados Unidos o Canadá le había ganado tanto partido a oncenas mexicanas, y lo peor, por golizas.

Los equipos estadounidenses o canadienses, de ninguna manera tienen la calidad de los futbolistas mexicanos. Solamente algún maleficio o las transas que se traen en el futbol nopalero pueden ser las razones.

Y para no darle muchas vueltas, se sabe ya por qué se generaron las goleadas, por lo menos en Cruz Azul, fue la más dolorosa, especialmente por la cadena de aciertos que traía el equipo mexicano.

Sin duda, es buena la Leagues Cup que se celebra entre las ligas de los tres países, pero el gran perdedor es el futbol mexicano, pues los jugadores unos nacionales y muchos extranjeros se han amafiado con sus representantes para hacer esa clase de partidos.

Hay muchos rumores sobre las posibles causas de la referida goliza, pero entre otras se dice que todo iba bien hasta que se supo de las negociaciones entre el jugador griego Giorgios Giakoumakis, dado que es un jugador de mediano pelo, para no despreciarlo, que sin embargo pasa a ser el mejor pagado de la historia azul, a pesar de que en el cuadro militan varios jugadorazos, pero su sueldo es de apenas un par de sonrisas.

Esa –dicen- es la razón de la aplastante derrota de 7-0 sufrida ente el Seattle Sounders, humillada que dejó al DT Nicolás Larcamón derechito a la puerta de salida.

…

Mientras tanto, América y Guadalajara, siguen dando lástimas. No logran devolverles la magia a los equipos grandes que la mercadotecnia sigue considerando como los meros petateros .

Sobre las gallinas de Coapa, para decirlo rápido, están más cerca del caldo que volver a ser campeones, porque la afición ya los agarró con los dedos en la puerta y confirmó que los tres campeonatos han sido títulos de papel o de nieve.

Está tan choteado el ganar campeonatos con 12 jugadores que, parece ya avergonzaron a Mikel Arriola, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol.

La broma de que los árbitros siempre juegan con el América se ha repetido tantas veces que nos apena y bien gacho, porque ahora están calando feo esas historias en las que los silbantes, por desgracia nuestro amigo Marco Antonio “Gato” Ortiz entre ellos, no se la han podido sacudir. Y entre últimos casos más lamentables está el de Fernando Guerrero, que puso su parte para que América “ganara” su último campeonato que en agradecimiento y bajo una gran sombra de cinismo, lo retiraron de las canchas y lo hicieron comentarista de Televisa.

…

Otra futbolera, el equipo Alacranes de Durango siempre ha sido un conjunto con la calidad suficiente para militar en la Primera División nacional, pero las mafias lo han detenido una y otra vez para consentir a otros.

Durango ha ganado varios campeonatos en la Liga Premier y en la Segunda División, pero no han servido para nada, porque cada vez que pide se le considere para el ascenso, los visores vienen, ven el estadio Francisco Zarco y sus carencias, se voltean hacia otra parte y se quedan con el ascenso que debía hacerse efectivo por los resultados en la cancha.

…

Nuestro periscopio registra de la misma manera los problemas que agobian al beisbol de la Liga Mexicana en Durango, el equipo Caliente ha tenido importantes entradas al estadio Francisco Villa, pero se quedan cortas para los gastos.

La empresa de los Hank Rohn, Caliente, ha dispuesto que la presente sea su última temporda por las carretadas de billetes que han perdido en nuestra capital.

No está del todo claro el mensaje que está enviando la directiva local, pero a pesar de que por su parte no ha parado el intento de formar una buena novena, ha traído buenos jugadores que le han venido a llenar distintos huecos en el campo, pero faltan entradas.

Es que, dicen, la empresa Caliente opera bajo una norma de cero tolerancia a las pérdidas y acá han sido la constante, pero de pronto cayeron en un tobogán que no los detiene nada ni nadie.

…

Zacatecas está convertida en una enorme oferta turística para el mundo. Sus bellezas naturales y el estilo barroco, churrigueresco, negótico y neoclásico le están redituando a la vecina entidad insospechados ingresos por esa materia.

Las calles, las carreteras y los centros de diversión están muertos por la noche, pero de día, no se puede caminar de tanta gente, y no hay espacios para estacionamiento en las calles. Es una verdadera odisea encontrar un cajón para estacionarse uno, pero a ese pesar hay mucho visitante y los negocios, sobre todos los artesanales, no paran sus ventas.

La violencia, nos queda caro, es entre grupos, que sin embargo no se meten con la sociedad. No está su afectación entre los planes de los civiles armados. Ese es el plus que también puede ofrecer la vecina entidad.

Zacatecas se los recomiendo para visitar los fines de semana, aunque hay que reservar hotel con anticipación para no andar por las calles pidiendo posada.

Y bueno, de Mazatlán diríamos que poco a poco, con mucho miedo, pero sigue en plan ascendente. Están llegando más turistas extranjeros, igualmente más visitantes nacionales que ahí la llevan en la recuperación.

Advertir que en el vecino puerto, cuando usted llega al hotel, el administrador sugiere a los huéspedes que no salgan a la calle, y menos por la noche para no exponerse a quedar en el fuego cruzado que se sigue produciendo.

Nadie puede garantizar nada, puede viajar hacia allá el que guste, pero advertido de que no sabe cuándo ni a qué horas se armará la rebambaramba.

…

La acumulación de basura en el drenaje no disminuye en esta ciudad, pues pese a las labores de limpieza persiste la falta de conciencia, lo cual afecta mucho en la temporada de lluvias, porque se tapan las alcantarillas y se ocasionan encharcamientos.

Y es que el tema de la basura que afecta el funcionamiento de esta infraestructura hidráulica no disminuye, antes del inicio de la temporada de lluvias cientos de toneladas de residuos son retiradas de rejillas, alcantarillas y a los pocos días las calles vuelven a estar igual.

Las lluvias inciden en la situación que se presenta con respecto a la basura que se tira tanto en la vía pública, como en los hogares, porque se trata de situaciones que llegan a las alcantarillas y no dejan fluir el agua libremente, pues hasta la más pequeña basura puede generar una situación de tal naturaleza.

A esto se suman las aguas negras que brotan en las casas y también en la calle, durante lluvias intensas. Esta situación también implica los hábitos que se tienen dentro de los hogares, pues es común que se detecten toallitas húmedas, pañales, toallas sanitarias, incluso comida que al llevar grasa llega a causar bloqueos en el drenaje de las casas, lo que puede llevar a brotes de aguas negras en las viviendas, en lugar de llegar a la red general, por lo que es indispensable que la ciudadanía tome conciencia y evite al máximo estas malas prácticas, que a la postre les pueden afectar tanto en la salud como en lo material.

…

Y ya que hablamos de las lluvias de las últimas semanas, nuevamente aparecieron los baches en la ciudad, los que al parecer son invencibles y resisten incluso los trabajos de reparación que son anunciados de manera casi permanente por los gobiernos, pues aún en las avenidas donde recientemente se observó la presencia de maquinaria para darles mantenimiento, ya se pueden ver los hoyancos que se generaron con las precipitaciones.

Habría que ver dónde quedaron los miles, millones de metros cuadrados anunciados por distintas administraciones municipales, que si se analizan los números harían pensar que poco falta para que también los cerros quedaran pavimentados, no se diga las calles, aunque el paso del discurso a la realidad sea tan complicado, porque los tercos baches se empeñan en aparecer aún en las calles más céntricas.

Esto pone en duda no solamente las acciones de reparación, sino incluso la calidad de los materiales utilizados para ello, porque no resistieron las primeras lluvias de la temporada.

…

Alguien subió ayer a redes una gráfica de una carretera tan bonita que, dudamos se trate de Durango. No es privativo de Durango, lo sabemos, pero acá tanto las libres como las de cuota tanto a Mazatlán, como Zacatecas, en serio, no están para presumirse.

Tampoco están para advertirle a los foráneos que tenemos esas carreteras tan lindas, porque estamos seguros no se trata de algun camino de Durango.

Cosa de viajar a Guanaceví vía Tepehuanes. Allí está la más grande vergüenza carretera no solo de los municios, sino del estado y del país. Son tantos los baches que, bajo ninguna circunstancia podemos sugerirle a nadie que la recorra en plan turístico, pero así están muchos otros caminos interiores o interestatales, y vale más decirlo para que nuestros visitantes no se lleven una sorpresa y, sobre todo, no se confíen para no encarar una tragedia de las muchas que se registran en la entidad todos los días.

Me duele y mucho nuestro Durango, pero alguien tiene que decirlo. No nada más no ha crecido, sino que ha decrecido, y qué significa eso, que antes que avanzar dimos varios pasos hacia atrás. Y como no es campaña ahí les pongo la gráfica correspondiente a un estudio de México Cómo Vamos…

…

Durango ha perdido cientos de asegurados por cierres o pérdidas de los diferentes negocios en los últimos años. No hay una sola plaza de trabajo nueva, lo que advierte la real pobreza en que nos encontramos.

La esperanza que teníamos de revertir esas cifras tan negras se han ido diluyendo con el paso de los días, particularmente tras la aparición de Donald Trump y sus afamados aranceles.

Las muchas fábricas que estaban proyectadas para Durango se diluyeron solamente por la amenza arancelaria del “pelos de elote”, y las cosas, para que no nos quieran contar las muelas, se pondrán todavía mucho peor, para que sigamos aprentando el cinturón.

Aparte, el castigo arancelario sacado de la manga por el presidente del vecino país va parejo, como en la danza, igualito para todos, de modo que aquellos que habían visto a México como atractivo para la inversión y acercar sus productos al mercado más grande del mundo ya no existen. El afamado nearshoring (y vaya que no sabemos inglés) pasó a mejor vida desde la llegada de Trump, y su aferrazón no cambia, sigue siendo la misma y por momentos ya hasta se siente vencedor por el gran paquete arancelario que entró en vigor ayer 1 de agosto.

…

Sobre lo otro, estimados seguidores y lectores, no podemos hablar ya nada. El debido proceso nos prohibe tocar ese escabroso tema durante un buen tiempo, está en manos de la Fiscalía General de la República y el Mecanismo para Protección y Defensa de los Periodistas.

Otra vez, nuestro agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum y a su gobierno que ha dispuesto lo conducente para nuestra seguridad en la vida y nuestros vienes. Así es…¡