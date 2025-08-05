Balearon a un chavito, alguien le disparó de lejos

Río Dorado, Dgo.

Un adolescente que tiene su domicilio en el fraccionamiento Río Dorado fue hospitalizado tras ser víctima de una herida de bala; según su testimonio, alguien le disparó de lejos cuando trabajaba en una propiedad rural.

El lesionado es un muchacho de nombre Aarón “N”, quien tiene 17 años de edad y fue reportado fuera de peligro, aunque con una lesión en el brazo izquierdo que lo obliga a descansar algunos días.

Según los datos recopilados por las autoridades, fue el lunes por la tarde cuando el muchacho llegó a su casa con una herida en la extremidad y, cuando le preguntaron, les reconoció que había sufrido un balazo.

De inmediato lo llevaron al Hospital General 450, donde inició la atención médica y fue entrevistado por personal de la Fiscalía General del Estado que fue notificado del incidente.

El adolescente le dijo a los agentes que estaba cuidando ganado en un predio rural de la periferia de la ciudad cuando escuchó detonaciones y se sintió herido, por lo que avisó a su patrón y se trasladó a casa, de donde lo llevaron de inmediato al centro médico.

Tras el incidente, personal del Grupo de Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal ya realiza las investigaciones necesarias.