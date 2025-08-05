Transportistas colapsan la region lagunera

Rechazaron dialogar con el mandario estatal

Le echaron a perder ruidosa celebración

Atrae la FEADLE proceso por agravio a Contacto hoy

“Si la mayoría camina hacia allá, por algo será, pero si tu vas en contra, quién es el equivocado…”

Anónimo

Transportistas locales trastornaron ayer la región lagunera, particularmente Gómez Palacio, para protestar contra el gobierno. Escogieron los cruceros más importantes para neutralizar la vialidad y al final los efectos llegaron hasta Torreón y Lerdo…..HARTAZGO.- Están hartos los transportistas locales de las promesas del gobierno estatal. Incluso pidieron públicamente al gobierno federal que atienda el asunto que no quieren nada con la administración estatal. El gobernador se quedó con ganas de hacer arguende por la ampliación de una empresa, porque el cólera de los transportistas se interpuso y, al final, le fue como en feria…..HISTORIA.- Estamos revisando el pasado de la región más rica de la entidad y parece que nunca emergió tal encono contra el gobierno a grado tal de instalarle varias lonas de importante tamaño en las que precisan: “Señora presidena Claudia Sheinbaum, Esteban no es la solución, es el problema…” . Nosotros llegamos un poco tarde, pero todavía encontramos los embotellamientos por diversos puntos de la región y sobre todo, el encaboronamiento de miles de laguneros que de pronto y sin ninguna culpa quedaron varados y no pudieron seguir hacia ninguna parte…..APROBADO.- Y luego, como una desgracia nunca llega sola, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) atrajo este día la demanda contra el director de comunicación por las amenazas proferidas contra la reportera Susana Blanco, y será el mencionado organismo, además del Mecanismo de Protección a los Periodistas, que, sumado Artículo 19, que es la organización de protección a la Libertad de Expresión más importante de México están al tanto del tema. El caso, como puede comprobarse en el video que se transmitió en vivo ahí está a la disposición de todos. Fue el funcionario el que agredió a nuestro medio, se pitorreó, negó acceso a determinada zona de la Velaria porque “Aquí es zona restringida…”, se le escucha decir, y por si no hubiera sido suficiente ordenó a policías estatales que la echaran del recinto, y los medio uniformados (no van bien uniformados, como para identificarlos) obedecieron sin chistar la orden suprema, la echaron lo más lejos posible, de lo que hay fotografias. Entonces, para no extendernos, eso que hizo el señor director de comunicación se llama ataques a la libertad de expresión y pisoteo a varios artículos de nuestra Constitución, amen de que se trataba de una mujer y que por lo menos en eso debieron contenerse, pues no. El caso es que, el cuento se ha extendido, toda vez que el altísimo funcionario sigue buscando hasta debajo de las piedras para perjudicar a la familia Contacto hoy. Persiguió hasta el cansancio al esposo de Susana, que es un simple empleado estatal que aunque es periodista, realizaba otra función, y que absolutamente nada tuvo que ver en la agresión de marras. Suerte de que en mi familia no hay ni habrá “aviadores” de modo que por ese lado se van a estrellar siempre, no cobramos un quinto sin trabajar, no tememos en lo absoluto a que nos echen de la nómina, porque nunca hemos formado parte, pero pareciera que el señor director ha enfurecido al enterarse de la intervención del órgano federal y que tendrá que responder ante la justicia, a cuyo mecanismo protector de periodistas también deberá explicar por qué hicieron lo que hicieron contra un empleado estatal absolutamente ajeno al ataque a nuestro medio…..ORDEN.- El debido proceso, hay que anotarlo, sí me permite tratar el tema porque se trata de un nuevo episodio, no es el mismo acelerón del muchacho, como también me permitirá seguir abordando asuntos como el de Gómez Palacio que nada tienen que ver con lo ocurrido durante la subasta ganadera.

Saludos