Joven encuentra a su padre sin vida en el baño de su domicilio

Durango, Dgo.

Un trágico hallazgo se registró este medio día en el centro de la ciudad de Durango, cuando un joven encontró a su padre sin vida en el baño de su domicilio. El fallecido, un hombre de 77 años con antecedentes de hipertensión y probable diabetes, al parecer sufrió un infarto fulminante.

El reporte se recibió a través del número de emergencias 911 a las 12:00 horas, alertando sobre una persona inconsciente en una casa ubicada en la calle Coronado e Independencia. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, una cuatrimoto de la Policía Estatal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Al llegar, los socorristas confirmaron que el señor Raúl Calzada Román, de 77 años, ya no presentaba signos vitales. Según el testimonio de su hijo, el hallazgo se produjo cuando ingresó al domicilio y, al no obtener respuesta a sus llamados, lo encontró en el baño. Al notar que su padre no reaccionaba, intentó reanimarlo con maniobras de RCP sin éxito.

El hijo informó a las autoridades que su padre padecía de hipertensión y que posiblemente era diabético.

El agente del Ministerio Público se hizo presente en el lugar y ordenó el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizarle la necropsia de ley y determinar la causa exacta de la muerte.