Mujer trailera se volcó en la salida a Parral

Durango, Dgo.

Una mujer resultó con golpes leves al ser víctima de una volcadura, ocurrida la noche del lunes en la carretera Durango – Parral; la fémina estaba al volante de un tractocamión que resultó con daños de consideración.

Aunque los datos de la trailera no fueron difundidos, la Dirección Municipal de Protección Civil confirmó que se encuentra fuera de peligro y que no requirió hospitalización.

Los hechos ocurrieron cerca del kilómetro 15 de la mencionada vía de comunicación, a la altura del poblado San Miguel de Casablanca.

En ese lugar la fémina perdió el control de la unidad de carga propiedad de la empresa Castores y el vehículo acabó sobre su costado derecho, ocupando un cuerpo de circulación completo.

Tras la valoración de los paramédicos, la escena quedó en manos de la Guardia Nacional para los procedimientos administrativos de rigor.