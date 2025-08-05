No es seguro ir a Mazatlán: Ex Diputada

Tras la desaparición de tres jóvenes en Mazatlán, entre ellos su sobrino, la ex diputada Karla Montero lanzó un fuerte llamado a la ciudadanía: “No vayan a Mazatlán, al menos por ahora”.

Gonzalo Montero y Dana Félix fueron localizados con vida, pero el tercer joven, Rodolfo Urías, sigue desaparecido.



La ex legisladora relató que todo comenzó tras un conflicto en el bar Cotorritos Marina, donde presuntamente se presionó al grupo a consumir productos del lugar.

Aunque algunos lograron volver al alojamiento, tres jóvenes no llegaron y fueron reportados como desaparecidos la madrugada del lunes.

Montero expresó su indignación por la inseguridad que viven los jóvenes en destinos turísticos como Mazatlán y lamentó que “ya no se puede venir ni por el mejor aguachile del mundo si no hay seguridad”.