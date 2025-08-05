Roban 13 mil pesos en afectivo a adulto mayor

Durango, Dgo.

Un adulto mayor de 82 años fue víctima de un robo sin violencia la noche del pasado lunes en el centro de la ciudad de Durango. Un sujeto desconocido le sustrajo 13,000 pesos en efectivo de su bolsillo para después darse a la fuga.

El incidente se reportó a las 22:00 horas del 4 de agosto, cuando elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP) que realiazaban labores de seguridad por la zona, fueron alertados sobre el robo.

Los agentes municipales se entrevistaron con la víctima, el señor Miguel Rodríguez Macías, de 82 años. El afectado relató que, aproximadamente 30 minutos antes, un hombre se le acercó en la calle 20 de Noviembre, entre Carlos León de la Peña y Miguel de Cervantes, en la Zona Centro, y de un rápido movimiento le sacó los 13,000 pesos en efectivo que traía en su bolsa.

El ladrón salió corriendo por la calle Carlos León de la Peña con rumbo desconocido. La víctima no pudo proporcionar detalles sobre la vestimenta o características físicas del agresor.

Las autoridades municipales canalizaron al adulto mayor a la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) para que interponga la denuncia formal correspondiente y se pueda iniciar la carpeta de investigación.