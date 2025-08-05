Sujeto quiso cobrar a ‘postazos’ el dinero que le deben a su mamá

Durango, Dgo.

Un sujeto cuyos datos no fueron difundidos hirió con un arma de postas a una señora que, según las primeras investigaciones, le debe dinero a la madre de este. El ataque ocurrió en la zona norte de la ciudad.

La lesionada es la señora Teresita de Jesús R. Z., de 38 años de edad, quien tiene su domicilio en la calle Luis Echeverría d e la colonia José López Portillo, lugar en el que ocurrió la agresión.

Según los primeros datos, la víctima tiene un adeudo con la madre del agresor, que al parecer fue enviado por ella para que recuperara su dinero.

Sin embargo, en medio de la cobranza se dio una discusión en medio de la cual el individuo sacó de entre sus ropas una pistola de postas y le disparó a Teresita en un pie, provocando una herida a la altura del tobillo.

Vecinos de la lesionada pidieron ayuda de las autoridades y al sitio arribó personal médico que atendió a la víctima, así como policías que iniciaron la búsqueda del presunto agresor, operativo del que no se informaron los resultados.

Tras la agresión, la Fiscalía General del Estado abrió un expediente con el fin de dar con el atacante y deslindar responsabilidades.