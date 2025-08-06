Atraparon a un ladrón llevándose herramienta de la obra del Parque Lineal

Durango, Dgo.

Policías municipales detuvieron durante la madrugada a un sujeto de 35 años de edad que robó herramienta de la obra en construcción del Parque Lineal, a la altura del fraccionamiento La Forestal.

El asegurado es Julio Daniel G., quien tiene 35 años de edad y vive en la colonia Armando del Castillo Francisco, a unas cuadras de distancia de donde se realizó su arresto.

Fue cerca de las 01:30 horas de este miércoles cuando el sujeto se acercó a las obras y decidió apoderarse de un par de “montenes” metálicos, los cuales se echó al hombro para robarlos.

Sin embargo, el velador asignado al cuidado de la zona se dio cuenta y lo abordó; antes de que huyera, pasó por el lugar una patrulla de la Policía Municipal y los agentes descendieron ante las señales del trabajador.

Tras la acusación directa se detuvo a Julio Daniel, que fue trasladado junto con la evidencia a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público.