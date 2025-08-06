Motociclista adolescente está muy grave tras accidentarse

Rodeo, Dgo.

Un adolescente fue hospitalizado en condición crítica tras ser víctima de un fuerte accidente de tránsito en una carretera del municipio de Rodeo; el muchacho iba en motocicleta cuando sufrió el percance, en el que estuvo involucrado un automovilista.

El lesionado es Gabriel “N” de 16 años de edad, quien sufrió el percance el martes cuando circulaba entre la localidad de Bellavista y el poblado San Antonio.

Según el informe, la víctima iba a bordo de una motocicleta en la que chocó contra una camioneta, aunque las circunstancias en que se dio dicho percance no han sido detalladas por las autoridades.

El adolescente, originario justamente de Bellavista, fue llevado de urgencia a la clínica del IMSS de Rodeo, donde los diagnosticaron con traumatismo craneoencefálico severo y contusiones diversas.

Dada la gravedad, se le derivó al Hospital General 450, al que fue trasladado por tierra de forma urgente. Su pronóstico es reservado.