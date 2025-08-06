Mujer duranguense huyó a EUA al ser descubierta falsificando incapacidades del ISSSTE

Durango, Dgo.

Una mujer originaria de Durango fue deportada de Estados Unidos, país en el que se había refugiado cuando la Fiscalía General de la República inició un proceso en su contra por falsificar incapacidades médicas.

Se trata de Keyla R., una fémina de unos 45 años de edad que ya está en manos de un juez que no solo la perseguirá por el presunto delito antes descrito, sino también por sustraerse de la acción de la justicia.

Como informó Contacto Hoy en su momento, la fémina falsificó licencias médicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para ausentarse de su centro laboral, una instancia federal que no ha sido revelada.

Cuando descubrieron la falsificación, se le denunció y la FGR inició un proceso ministerial en su contra, lo que incluso derivó en una orden de aprehensión.

Al saber de la existencia de esta, la fémina huyó a Estados Unidos y, hace unos días, fue deportada tras una revisión en la que encontraron los pendientes ministeriales en México.

Tras su regreso forzado por la frontera de Piedras Negras, la mujer fue asegurada por personal de la Policía Federal Ministerial, que la trasladó de regreso a Durango, donde finalmente enfrentará los cargos por delitos presuntamente cometidos en el año 2022.