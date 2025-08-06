Un muerto y 3 lesionados en la volcadura de una Ram

Hidalgo, Dgo.

Un adulto muerto y jóvenes lesionados fue el resultado de una volcadura ocurrida durante la madrugada de este miércoles en el municipio de Hidalgo, sobre la carretera Durango – Parral.

La persona fallecida fue identificada como Jasiel Alfredo Ugarte Ávila de 27 años de edad, quien era originario del poblado Benjamín y Urías de la mencionada demarcación. Él era el conductor del vehículo siniestrado.

Los lesionados son la adolescente Diana R., de 16 años; su hermana Yaretzi R., de 20 años; y Ricardo U., de 23, todos originarios de esa misma región del estado de Durango.

El desafortunado percance ocurrió cuando las víctimas transitaban de madrugada por la carretera Durango – Parral, en la que, a la altura del kilómetro 303, Jasiel Alfredo perdió el control por causas no precisadas.

Eso provocó una salida del camino y en el que la unidad dio al menos un par de volteretas, en medio de las cuales el ahora occiso salió proyectado por una ventanilla y golpeó contra el suelo, lo que le ocasionó la muerte

Al lugar acudió personal médico que se hizo cargo de los lesionados y los llevó a un hospital del municipio de El Oro, sin que de momento se tengan detalles de su condición médica.