Adultos mayores murieron en crisis médicas ocurridas en sus casas

Durango, Dgo.

Un par de adultos mayores murieron en sus domicilios de la ciudad de Durango en medio de crisis médicas que no alcanzaron a atenderse en hospital; los hechos ocurrieron en distintos puntos de la urbe.

Uno de los casos fue el del señor Ignacio R., de 83 años de edad, un pensionado que tenía su domicilio en la calle Parque de los Recuerdos de la colonia Armando del Castillo Franco.

Según el informe de las autoridades, la víctima era un paciente de hipertensión y de hernias estomacales, que habían mermado su salud y lo dejaron inconsciente el miércoles por la tarde.

Sus familiares pidieron asistencia médica, pero el personal que acudió no pudo hacer nada para salvarlo, pues a su llegada ya no tenía signos vitales.

El otro caso es el de la señora María Martina de 64 años de edad, quien tenía su domicilio en la avenida Mercurio del fraccionamiento Jardines de San Antonio.

En su caso, sufría una diabetes que mermó su salud a grado tal que, el miércoles, la hizo caer inconsciente; cuando llegó la Cruz Roja tras una llamada de auxilio de su familia, ya había muerto.

Dado que los hechos no ocurrieron en hospital ni ante médicos que dieran fe del deceso, se encargó de dicho procedimiento el agente del Ministerio Público, que descartó delitos que perseguir.