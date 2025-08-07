Hallan el cuerpo de un hombre dentro de un Stratus

Durango, Dgo

Un hombre de 45 años de edad, identificado como Humberto Mendoza Venegas, fue encontrado sin vida dentro de un automóvil en la colonia Asentamientos Humanos, en esta ciudad. El hallazgo fue reportado por un sobrino, y se presume que la víctima se quedaba a dormir en el vehículo para cuidarlo.

El reporte se recibió anoche a las 22:30 horas, a través de una llamada al número de emergencia 911. La alerta indicaba que una persona se encontraba sin vida en el interior de un vehículo Stratus, color blanco, con placas de circulación GBB-834-A, en la calle Genaro Vázquez, cerca de la Salvador Corral.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, peritos de la Fiscalía General del Estado y técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja, a bordo de la unidad 123. Los paramédicos confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

En el sitio, se entrevistaron con Luis Gerardo, de 47 años, quien se identificó como hermano del fallecido. Luis Gerardo relató que recibió una llamada de un sobrino, de nombre Andrés, quien le informó que su hermano, Humberto Mendoza Venegas, había fallecido.

El hermano de la víctima explicó que Humberto, con domicilio en la colonia Asentamientos Humanos, se quedaba a dormir en ocasiones en el vehículo para cuidarlo, ya que los dueños le permitían pernoctar en el.

Vecinos del lugar también reconocieron a Humberto, pues era común verlo en la zona. El Agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizarle la necropsia de ley y determinar la causa de su muerte.