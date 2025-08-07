Identifican al joven que murió atropellado el sábado

Cuencamé, Dgo.

Era originario de Chihuahua el joven que murió el sábado 2 de agosto al ser atropellado por una automovilista en la carretera libre Durango – Gómez Palacio. Según trascendió, el joven vivía con trastorno del espectro autista.

Se trata de Alonso Gabriel B. Q,, de 18 años de edad y originario de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Como Contacto Hoy, fue arrollado en el kilómetro 150 de la mencionada vía carretera por Martha Yesenia de 40 años, quien conducía un Nissan Sentra y no logró verlo a tiempo cuando caminaba por un costado de la vía.

Según los familiares del muchacho, la semana pasada estaba de vacaciones en la localidad de San Francisco de Conchos, en el municipio de Camargo, Chihuahua, cuando sobrevino una tormenta eléctrica.

Un trueno derivado de un relámpago causó pánico en Alonso y no lograron contenerlo, por lo que comenzó a correr sin rumbo. Sin que exista claridad de cómo sucedió, el muchacho terminó deambulando a 400 kilómetros de distancia, en Cuencamé.

Fue ahí donde la automovilista ya mencionada, entrada la noche del sábado, lo arrolló mientras él caminaba por un costado del asfalto. Eso provocó su muerte instantánea.

La familia de Alonso, en medio de su búsqueda, se trasladó al anfiteatro de la Vicefiscalía de La Laguna en Lerdo, donde tuvieron a la vista su cuerpo y descubrieron que era él, por lo que les fue entregado para los ritos funerarios correspondientes.