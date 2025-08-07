Impacto de la Tormenta Tropical Ivo en Durango

Durango, México — 8 de agosto de 2025

La tormenta tropical Ivo, situada frente a las costas del Pacífico mexicano, no tocará tierra directamente, pero sus bandas nubosas están provocando efectos climáticos significativos en Durango y otras regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha advertido que el fenómeno está generando lluvias muy fuertes, especialmente en entidades del occidente como Durango, donde se estiman precipitaciones de entre 50 y 75 mm.

Este clima adverso está potenciado por la interacción de la tormenta con el monzón mexicano, canales de baja presión y una circulación ciclónica en altura, condiciones que han contribuido a generar descargas eléctricas, granizo, y riesgos de inundaciones y deslaves en zonas montañosas o con suelo saturado.

En la entidad, estas lluvias representan un desafío para la movilidad y la seguridad de las comunidades, especialmente en caminos rurales o áreas propensas a corrientes abruptas. Las autoridades locales instan a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y a seguir las recomendaciones de Protección Civil.