INE firma convenio para capacitar a poblaciones trans y no binarias.

El Instituto Nacional Electoral llevó a cabo la Firma de un Convenio de Colaboración con el Instituto de Fomento a la Equidad A.C. y Pro-Equidad Durango A.C., con el objetivo de implementar los “Cursos de Sensibilización en Atención Ciudadana a Poblaciones Trans y No Binarias”, dirigidos al personal de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) del INE en la entidad.

Esta acción forma parte de la estrategia institucional impulsada por la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación (UTIGyND) y la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), que busca fortalecer una cultura de igualdad, no discriminación y respeto a los derechos humanos al interior del Instituto.

Con base en el Directorio de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de la Diversidad Sexual, y en seguimiento a colaboraciones previas, se designó a las asociaciones Instituto de Fomento a la Equidad A.C. y Pro-Equidad Durango A.C. para impartir estos cursos, considerando su trayectoria, experiencia técnica y compromiso con la defensa de los derechos humanos de las poblaciones históricamente discriminadas, así como la pertinencia de los materiales pedagógicos que ofrecen.

El objetivo de los cursos es brindar al personal de los Modulo de Atención Ciudadana herramientas y conocimientos que les permitan ofrecer una atención ciudadana digna, incluyente y con enfoque de derechos humanos a personas trans y no binarias que acuden a realizar trámites relacionados con su credencial para votar.

Durante el evento estuvieron presentes:

Mtra. Aracely Frías López, Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en Durango;

Lic. Ilse Karen Gómez Rosales, Encargada de Despacho de la Vocalía del Registro Federal de

Electores de la Junta Local del INE en Durango;

Lic. Mayra Janeth Antuna Vela, Presidenta y Representante Legal de Pro-Equidad Durango A.C.;

M.G.P. Juan Francisco Zamudio Benítez, Representante Legal del Instituto de Fomento a la Equidad A.C.

El convenio contempla la realización de 6 cursos presenciales con duración de 3 horas cada uno, en un periodo comprendido del 19 al 27 de septiembre de 2025.

Con estas acciones, el INE refrenda su compromiso institucional con la inclusión, el respeto y el trato igualitario, garantizando que todas las personas, sin importar su identidad o expresión de género, reciban atención de calidad al ejercer sus derechos político-electorales.