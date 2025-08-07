Jovencita ebria insultó a todos en una tienda china y acabó detenida

Durango, Dgo.

Una jovencita ebria fue detenida por el escándalo que armó en el interior de una tienda del centro de la ciudad, en la que incluso insultó a los empleados que le pidieron abandonar el lugar.

Se trata de R. E. R., de 19 años de edad, quien dijo vivir en una colonia de la zona norte de la ciudad y a la que se le diagnosticó en segundo grado de ebriedad.

Fue el miércoles por la tarde cuando la fémina ingresó a una tienda de artículos chinos ubicada en la avenida 20 de Noviembre y comenzó con una conducta inapropiada, por lo que el personal le pidió retirarse.

Sin embargo, no solo no lo hizo, sino que comenzó a agredirlos verbalmente, por lo que decidieron llamarle a las autoridades.

Los policías llegaron a la escena y procedieron al arresto; en este, además, tomaron nota de una lesión en uno de sus pies, que estaba incluso sin calzado, aunque se desconoce qué le sucedió.