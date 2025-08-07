Niño de 9 años está grave tras enredarse con un lazo mientras jugaba

Pueblo Nuevo, Dgo.

Un niño de 9 años de edad se encuentra hospitalizado, muy grave, tras ser víctima de asfixia y probables daños traqueales al sufrir un accidente en la región serrana de Durango.

El infante fue trasladado de urgencia al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en la capital del estado, donde especialistas luchan para salvar su vida.

Según el informe de las autoridades, el niño cuyos datos generales se mantienen reservados, jugaba con otro infante en la Hacienda Santa Bárbara, ubicada sobre la carretera libre a Mazatlán, a unos 45 kilómetros de la ciudad de Durango.

En su inocencia, el infante se enredó al cuello una cuerda que estaba colgada de un árbol y otro niño, de siete años, le brincó a la espalda como parte de su juego; la víctima perdió el equilibrio y cayó, pero la cuerda se quedó enredada en su cuerpo y sufrió daños graves visibles.

Su familia pidió ayuda al número de emergencias y, tras algunos kilómetros en vehículo particular, se encontraron en Río Chico con la ambulancia que fue enviada a apoyarlos, cuyo personal completó el traslado al centro médico ya mencionado.