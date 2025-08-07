Su madre lo encontró muerto

Lerdo, Dgo

Un joven de 20 años de edad fue encontrado sin vida en la habitación de su propio domicilio en Ciudad Lerdo, Durango. El trágico hallazgo fue realizado por su madre, quien lo buscaba para darle de comer. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia de ley.

Los lamentables hechos ocurrieron alrededor de las 14:40 horas de este jueves, en un domicilio de la calle Francisco Sarabia, en la colonia 20 de Noviembre en Lerdo, Durango.

La madre de la víctima, la señora A.N de 53 años, llegó a su casa y se dirigió a la habitación de su hijo, Edmundo Getsemaní Mejía Nieto, de 20 años. La mujer tocó varias veces a la puerta para avisarle que la comida estaba lista, pero el muchacho no respondió.

Al notar que la puerta se encontraba atorada por dentro, solicitó la ayuda de otros familiares para forzarla y poder ingresar. Al entrar, la familia se llevó la terrible sorpresa de encontrar a Edmundo Getsemaní en una situación visible de autolesión. Inmediatamente trataron de reanimarlo, pero al no tener éxito, llamaron al número de emergencias 911.

Elementos de la Cruz Roja acudieron al lugar y, tras revisar al joven, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. El personal de la Vicefiscalía de la Laguna tomó conocimiento del deceso y se encargó del levantamiento del cuerpo para trasladarlo al Serivicio Médico Forense y practicarle la necropsia de ley, con la que se determinará la causa oficial de su fallecimiento.