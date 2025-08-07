Sujeto armado asalta un OXXO en el fraccionamiento Aserradero

Durango, Dgo.

Un sujeto armado con un cuchillo asaltó una tienda de conveniencia OXXO en el fraccionamiento Aserradero, llevándose un botín de aproximadamente 5,900 pesos en efectivo. El atraco fue alertado a través del botón de pánico de la tienda.

El incidente se registró a las 21:00 horas de ayer 6 de agosto. Al activarse las alarmas de la tienda, ubicada en el Predio de los Llanos, elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal acudieron al lugar.

En el sitio, los agentes se entrevistaron con las empleadas de la tienda, quienes relataron que un hombre vestido con un pantalón de pans negro, sudadera azul y con la cara cubierta con una capucha del mismo color, ingresó al establecimiento. El asaltante portaba una mochila de gobierno y amenazó a las cajeras con un cuchillo para exigirles el dinero de la caja.

Las empleadas, temiendo por su integridad, le entregaron el dinero, que ascendía a una cantidad aproximada de 5,900 pesos. El ladrón se retiró del lugar antes de la llegada de las unidades policiacas.

Las autoridades le brindaron la información correspondiente para que se presenten en la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) y formalicen su denuncia, con el fin de que se inicie la carpeta de investigación correspondiente.