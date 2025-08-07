Velador murió en el Dodge Stratus que usaba para refugiarse

Durango, Dgo.

Un adulto de 45 años de edad fue encontrado muerto a bordo del automóvil que usaba para refugiarse al tiempo que cuidaba tanto la unidad motriz, como una propiedad ubicada en una de las calles de la colonia Asentamientos Humanos.

El fallecido es el señor Humberto Mendoza Venegas de 45 años de edad, quien tenía su domicilio en la calle Segunda de Columbus del mencionado asentamiento, pero cuyo hallazgo ocurrió en la calle Genaro Vázquez.

Fue el miércoles por la noche cuando alguien se acercó a la víctima, que como sucedía usualmente estaba en el coche, pero notó que su posición era atípica; por ello le habló y, dado que no hubo respuesta, solicitó asistencia médica.

Al lugar llegó poco después una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana, cuyo personal confirmó que la víctima ya no tenía signos vitales, aunque no fue posible establecer ahí la causa de muerte.

En el sitio un varón se identificó como propietario del Dodge Stratus en que murió la víctima y explicó que lo usaba para pernoctar mientras cuidaba una propiedad contigua.