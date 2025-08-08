Dejó un recado en el parabrisas para que no lo infraccionaran pero no lo logró

Durango, Dgo.

Un automovilista pensó que con un recado en el parabrisas evitaría una multa por estacionarse en lugar prohibido, lo que no sucedió; al final, personal de la Policía Vial le aplicó su infracción.

Por si fuera poco, el infractor dejó anotado su número telefónico esperando que “le hablaran” antes de proceder conforme al reglamento.

Fue este viernes cuando personal de la Policía Vial que recorría el centro de la ciudad se encontró con un coche estacionado en el área de Carga y Descarga de la calle Juárez, frente a la Catedral Basílica Menor.

Dado que su conductor no estaba, y tras un tiempo prudente en el que se descartó el uso correcto del cajón, se procedió al infractor. Pero al elaborarla, el oficial se encontró con un mensaje peculiar.

“Venimos a ver uniformes Prepa Lobos (siempre grande)”. Y enseguida el número telefónico del conductor del vehículo MG. Al final, el agente colocó la infracción en el parabrisas, misma que el conductor deberá pagar como cualquier otro.