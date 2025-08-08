Detuvieron a 3 ‘niños’ armados con machetes

Durango, Dgo.

Un total de 18 personas detenidas, entre ellas tres niños que portaban armas blancas, fue el resultado del operativo anti pandillas que inició la tarde del jueves y terminó la madrugada del domingo.

Según el informe, entre los objetos que portaban los asegurados, están algunos machetes, arma blanca que se ha vuelto usual entre grupos de menores de edad que vagan por varias zonas de la ciudad.

De acuerdo al informe emitido por la Secretaría de Seguridad Pública, de las 18 remisiones realizadas, ocho corresponden a adultos y 10 más a menores de edad. Respecto al causal, la mayoría, 15 en total, fueron por alteración del orden público.

Sin embargo, entre los adolescentes detenidos están tres que prácticamente son niños: dos de 12 y uno de 13 años de edad que portaban consigo machetes, y que también fueron asegurados y derivados a Trabajo Social de la Dirección Municipal de Seguridad Pública.

El Juez Cívico, dada su edad, ordenó la presencia de los padres con el fin de implementar una estrategia familiar para reducir riesgos para los infantes y para terceros.

La SSPE informó que, entre otros resultados, se retiró el polarizado de 20 vehículos y se recorrieron distintos asentamientos, en su mayoría de la zona sur de la ciudad